Unterkirnach Das Aus der Freien Wähler ist vorerst verschoben

Der Ortsverband Unterkirnach schafft selbst die Selbstauflösung nicht: Zur entscheidenden Versammlung kommen zu wenig Mitglieder.

Unterkirnach – Mangels einer ausreichenden Zahl an anwesenden Stimmberechtigten bei der Mitgliederversammlung im Stadthof müssen die Freien Wähler Unterkirnachs für den Beschluss ihrer Auflösung ein weiteres Mal zusammenkommen. 75 Prozent aller Mitglieder hätten laut Satzung in dieser Mitgliederversammlung für die beabsichtigte Auflösung stimmen müssen. Bei jetzt noch 14 Mitgliedern wären das elf. Anwesend waren jedoch nur fünf Mitglieder. Weitere waren wegen Urlaub, Krankheit oder aus familiären Gründen entschuldigt. Gemeinderäte wie Armin Simmerer, die zwar auf der Liste der Freien Wähler antreten, aber kein Mitglied sind, sind nicht stimmberechtigt. Die Beschlussfähigkeit war so nicht gegeben. Für die Anwesenden kam das letztlich nicht überraschend.

Seit knapp 50 Jahren sind die Freien Wähler in Unterkirnach in der Kommunalpolitik engagiert. Diese Ära wird nun zu Ende gehen. Es finden sich keine Kandidaten für alle zur Vertretung der Gruppe unbedingt notwendigen Ämter. Telefonisch habe sich zwar zwischenzeitlich ein Bürger bereit erklärt, im Vorstand zu arbeiten. Ein Kandidat für das Amt des Vorsitzenden gebe es aber immer noch nicht, berichtete Luitgart Straub. Seit dem Tod des damaligen Vorsitzenden Roland Müller sei man seit zwei Jahren erfolglos auf der Suche nach jemanden, der bereit wäre, das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen, berichtete der bislang stellvertretende Vorsitzende Meinrad Beha. Er selber sei als Vorsitzender des gut 200 Mitglieder zählenden Lauftreffs ausreichend eingespannt, nennt er den Grund seines Rückzugs. Er wolle lieber eine Sache richtig machen als zwei nur ein wenig.

Die Anwesenden zeigten Verständnis für diese Einstellung. Man brauche für die Position des Vorsitzenden jemanden, der sich nicht nur in Unterkirnach gut auskenne, sondern außerdem Herzblut für die Kommunalpolitik mitbringe und die Freien Wähler als Gruppe zusammen halte.

Auch nach der Auflösung der Gruppierung wird zumindest bis zur nächsten Kommunalwahl im Jahr 2019 die Liste der Freien Wähler mit Christian Bausch, Birgit Kodet, Uwe Kreuzpointner, Armin Simmerer und Luitgart Straub im Gemeinderat vertreten sein. Die Auflösung hat darauf keinen Einfluss. Der Name könne nach ihren Informationen, weil nicht geschützt, weiter verwendet werden, erläuterte Luitgart Straub.

Ob es dann für die Wahlen im Jahr 2019 in Unterkirnach noch zwei Listen geben wird, war Gegenstand eines angeregten Gesprächs. Eventuell sei die Auflösung "ein Weckruf für eine andere Initiative", hofft Meinrad Beha. Mitglied Wolfgang Armbruster hegt die Befürchtung, die Demokratie in der Gemeinde könne nun Schlagseite bekommen. Für Bürgermeister Andreas Braun bedeutet die Liste der Freien Wähler bislang "Verlässlichkeit und Professionalität". Er würde den Wegfall der Liste sehr bedauern, legte der Bürgermeister dar.

Eine mögliche Verringerung der Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates von jetzt zwölf auf nur noch zehn bei der kommenden Wahl brachte Luitgart Straub ins Spiel. Damit sei es eventuell leichter möglich, doch noch zwei Listen für die Wahl mit einer ausreichenden Zahl an Bewerbern füllen zu können. Es bestehe allerdings die Gefahr, dass Neueinsteiger es gegen arrivierte Bewerber noch schwerer hätten als bislang, so die überwiegende Meinung der Anwesenden. Ob eine Verringerung der Zahl der Gemeinderäte mehr schade oder mehr nutze, das gelte es noch zu diskutieren.

Nächster Versuch

Den Termin für ihre nächste Mitgliederversammlung haben die Freien Wähler Unterkirnachs für Dienstag, 30. Januar, um 20 Uhr im Stadthof in Unterkirnach festgelegt. Dann soll endgültig die Auflösung beschlossen werden. Eine notwendige Mindestzahl von anwesenden Mitgliedern ist in der Satzung der Freien Wähler Unterkirnachs für diese zweite Auflösungsversammlung nicht mehr vorgeschrieben.