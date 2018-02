Unterkirnach Dalli Dalli immer wieder ein Schlager

Musikerball in Unterkrinach wird zu einer Reise in die 80er Jahre.

Unterkirnach (wm) Die Neuauflage des Unterkirnacher Musikerballs fand in der Schlossberghalle statt. Gleich zu Beginn zeigten die Musikerinnen und Musiker, was Stimmung im großen Rahmen bedeutet. Dirigentin Miriam Raspes Griff in die Notenkiste war Erfolg beschert. Das Publikum sprang sofort auf die eingängigen Melodien an. Nicht minder stimmungsvoll war der Auftritt der Kieschtockzunft mit dem Fanfarenzug, den Zinkenräten, den Beerewieble und den Holzwiebern. Mit dabei waren die Kürnach-Hexen in beachtlicher Anzahl.

Christian Bausch, Vorsitzender des Musikvereins, stellte schnell fest: "Am Aschermittwoch kommt das Ende." Im Gepäck dabei hatte der Vorsitzende Hans Rosental alias Jürgen Duffner und Monika Sundermann, mit bürgerlichem Namen Christa Kunzelmann. Das Duo hat die Conference übernommen und war entsprechend dem Motto "Dalli Dalli" bestrebt, Gas zu geben.

Dass sich die Jugend im Musikverein sehen lassen kann, bewiesen die neun Tänzerinnen und Tänzer. Ihre Aufführung bot anspruchsvolle Abwechslung fürs Auge. Das Publikum war begeistert und forderte gleich eine Zugabe. Christian Bausch stand als Donald Trump gekleidet und als Gemeinderat in der Bütt. Sein "Denn in d' Kirne geht was – nur, was genau?" wurde zum sich wiederholenden Reim seiner Rede. So streifte Bausch genüsslich Dorfbegebenheiten. An Bürgermeister Andreas Braun gerichtet, wünschte er sich Prioritäten, die gefragt sind.

Beide Moderatoren riefen zur Teilnahme an den vorgesehenen Spielen auf. Jeweils drei Mitspieler gehörten zu den Mannschaften des Fußballclubs Alemania, der Hexen, der Kieschtockzunft und aus dem Publikum "Alternative Frauen Unterkirnach", kurz AFU. Die erste Spielrunde bestand entsprechend dem Motto "Reise in die 80er Jahre" aus dem Raten von Musikgruppen aus jener Zeit. Raten von Unterkirnacher Straßennamen gehörte ebenfalls dazu. Bei Punktgleichheit entschied die gelöste Scherzfrage. In Runde zwei war pantomimisches Können gefordert, um Begriffe wie Musikerball, Trommelfell, Taktstock zu erraten. Weitere vier Begriffe wurden den jeweiligen Pantomimen und dem Publikum gezeigt. In der dritten Spielrunde waren Schnelligkeit und Ausdauer beim Aufblasen von Luftballons gefordert. Als Sieger gingen die Damen der AFU vom Platz, gefolgt von den Hexen, der Zunft und dem FC Germania. Es folgten einige Sketche. Bürgermeister Andreras Braun antwortete schlagfertig und mit Witz auf Fragen von Moderator Steinbrecher vom Nachtcafé in Person von Jürgen Duffner.

Die Blues Brothers übernahmen einen Programmpunkt. Die Damen von "Body Language" hinterließen mehr als Augenblicke. Ein Pur-Medley lies die Halle aufhorchen und mit dem Männerballett wurde ein nachhaltiger Schlusspunkt gesetzt.

Die Musikerball-Macher

Verena Richardi studierte mit der Jugend den Tanz ein. Christian Bausch war für die Begrüßung, die Büttenrede und die Verabschiedung mit einem Wort des Dankes an die Mitwirkenden in der Pflicht. Michaela Gahl übte mit Body Language. Für die Sketche war Jürgen Duffner zuständig. Klaus Hafner war zuständig für die zahlreichen Schunkelrunden mit der kleinen Besetzung des Musikvereins. Das Männerballett bekam seinen letzten Schliff durch Melitta und Verena Richardi, bevor es die Bühne enterte. (wm)