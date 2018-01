Unterkirnach Bäckerei Krachenfels schließt Filiale in Unterkirnach

Betrieb wird schon in dieser Woche eingestellt. Unterkirnach kämpft um seine Nahversorgung.

Die Filiale der Bäckerei Krachenfels in Unterkirnach wird schließen. Das bestätigte der Geschäftsführer Georg Krachenfels auf eine SÜDKURIER-Anfrage. Die Filiale ist am morgigen Mittwoch zum letzten Mal geöffnet.

Mit der Entscheidung des Mönchweiler Unternehmens verliert Unterkirnach ein weiteres Stück seiner Infrastruktur. Es passe einfach nicht mehr, so Krachenfels. Hinter dem Entschluss stecke eine unternehmerische Entscheidung. "Vielleicht haben wir die Marktsituation nicht richtig eingeschätzt", sagt Krachenfels. Im Jahr 2013 war die Filiale eröffnet worden. Zwei Vollzeitkräfte und eine Teilzeit-Angestellte sowie zwei geringfügig Beschäftigte werden künftig in anderen Filialen eingesetzt. "Es verliert niemand seinen Job", so Georg Krachenfels, dessen Unternehmen in der Region 42 Bäckerei-Filialen betreibt.

Weil die Filiale schon im Februar geschlossen sein wird und sich der Landmarkt dann im Umbau befindet, wird es in dieser Zeit keine Backwaren in Unterkirnach zu kaufen geben. Der Landmarkt, dann unter dem neuen Namen Nahkauf, wird durch den Betreiber Helmut Scholl erst im März eröffnet. Krachenfels habe früh das Gespräch mit Bürgermeister Andreas Braun gesucht, weil der durch die Gemeinde betriebene Landmarkt durch den Verkauf von Backwaren ebenfalls zur Konkurrent der Krachenfels-Filiale wurde.

Die Nachricht von der Schließung sei dem Bürgermeister durch Dritte zugetragen worden. "Die Schließung ist natürlich bedauerlich", sagt Andreas Braun im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Der Entschluss sei sehr schade. Andreas Braun bestätigt Gespräche, die mit Geschäftsführer Georg Krachenfels schon im Herbst 2017 stattgefunden haben. Es ging darin vor allem um eine mögliche Konkurrenz, die von der Backtheke des Landmarkts für die Filiale von Krachenfels ausging. Für Krachenfels, so der Geschäftsführer, sei eine ungute Situation entstanden.

Um der Lücke in Sachen Nahversorgung entgegenzuwirken, mache sich Andreas Braun derzeit intensiv Gedanken. Eine Lösung gebe es aufgrund der Kurzfristigkeit dieser Entscheidung noch nicht. Auch der Bürgermeister habe erst am Montag von der Entscheidung von Krachenfels erfahren. "Wir müssen schauen, was kurzfristig möglich ist", so Andreas Braun. Besonders für ältere Menschen ist die fehlende Einkaufsmöglichkeit im Ort ein Problem. Zu Landmarkt-Zeiten wurden Lebensmittel bis an die Haustür geliefert.

Unterkirnach und seine Nahversorgung

Die Nahversorgung in Unterkirnach ist ein seit Jahren aktuelles Thema. Mit der Schließung der Krachenfels-Filiale fällt in der 2500-Einwohner-Gemeinde ein weiteres Stück Infrastruktur weg.