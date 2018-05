Unterkirnach Ausstellung: Das Unterkirnacher Rathaus wird farbiger

Die Ausstellung von Annette Hengstler soll für einen künstlerischen Farbklecks auf allen drei Etagen sorgen.

Das Rathaus als farbloser trister Ort, das muss nicht sein, sagt Bürgermeister Andreas Braun und lädt gemeinsam mit der Künstlerin Annette Hengstler ein, zur Vernissage und Dauerausstellung. Am Fretag, 18. Mai, um 18 Uhr, ist jeder interessierte Bürger zur Vernissage ins Unterkirnacher Rathaus eingeladen.

Auf allen drei Stockwerken des Verwaltungsgebäudes der Gemeinde wird es ab dem 18. Mai bunt zugehen, denn die Künstlerin bringt eine bunte Palette ihrer Schaffenskunst mit. Und, so Annette Hengstler, "es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein". Während im untersten Geschoss das Thema Begegnungen im Mittelpunkt der Ausstellung steht – ein Rathaus sollte immer auch ein Ort der Begegnung sein – steht im ersten Obergeschoss die Farbe Blau im Mittelpunkt des Geschehens. Ganz oben soll es dann auch ganz bunt werden, verspricht die Künstlerin.

Sie werde aber nicht nur ihre gesammelten Werke mit nach Unterkirnach bringen, so die Künstlerin, sondern sie habe eigens für diese Ausstellung ein Bild gemalt. Die Begegnung mit der Natur und das Unscheinbare des Menschen im Zusammenspiel mit der Natur lässt die Menschen, die Annette Hengstler auf diesem Bild darstellt, unscheinbar und beinahe ratlos erscheinen, ein sehenswertes Bild von schlichter Schönheit. Annette Hengstler, viele kennen die Künstlerin aus dem Rathausalltag der Gemeinde Brigachtal, wo sie als Assistentin des Bürgermeisters ein vielfältiges Aufgabengebiet zu betreuen hat, hat ihre Liebe zur Kunst früh entdeckt. Schon in der Schule gehörte das Kreative zu ihren Lieblingsfächern, aber erst nach einer langen Schaffenspause ist sie jetzt seit einigen Jahren wieder aktiv. Die Künstlerin hat sich in zahllosen Kursen und Workshops weitergebildet und ist immer noch neugierig auf Formen der Kunst und Ausdrucksweisen, die sie noch nicht kennt. Aktuell stehen Plastiken im Fokus ihres Interesses.

Die Ausstellung unter dem Titel "Begegnungen" ist für wenigstens sechs Monate zu sehen und kann zu den ganz normalen Öffnungszeiten des Rathauses besucht werden.