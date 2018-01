Unterkirnach Andreas Braun: "Musste oft den Feuerwehrmann spielen"

Andreas Braun, Bürgermeister von Unterkirnach, über die Zukunftsperspektiven seiner Gemeinde und die Optionen für den Stadthof, bei dem viele Lösungen denkbar sind. Braun schaut auch zurück auf die erste Hälfte seiner Amtszeit.

Herr Braun, Sie führen den Landmarkt mit einer Schwarzen Null, würden Sie das als Erfolg bezeichnen?

Andreas Braun: Ich würde es auf jeden Fall als Erfolg bezeichnen. Wobei man sich immer bewusst sein muss, dass eine Schwarze Null nicht so viel Luft nach unten bietet. Klar ist, das habe ich immer wieder betont, es kann nicht unsere ureigene Aufgabe sein, auf die Dauer so einen Lebensmittelmarkt zu führen. Wir sind auch derzeit wirklich in sehr guten Gesprächen mit einem möglichen Betreiber, der den Markt vielleicht auch übernehmen könnte. Das war immer unser Ziel, dass wir diesen Markt in naher Zukunft auch wieder dem freien Markt zuführen können.

Ist eine Übernahme realistisch? Von einer Schwarzen Null kann niemand leben.

Es ist durchaus realistisch. Wir haben bei diesem Konzept eine ganz andere Kostenstruktur, als wenn es ein Externer macht. Wir werden als große Kapitalgesellschaft gesehen, das heißt, wir brauchen nicht nur den Jahresabschluss über den Steuerberater, sondern wir brauchen einen Wirtschaftsprüfer. Das sind allein Kosten, wenn man das addiert, von 8000 Euro, die ein Privater einfach nicht hat. Weiter verfügen wir über kein Warenwirtschaftssystem, das heißt, sämtliche Bestellprozesse erfolgen bei uns manuell, was einen nicht unerheblichen Aufwand bedeutet. Des Weiteren ist es so, dass natürlich ein erfahrener Einzelhändler noch mal ganz andere Kenntnisse, Fähigkeiten, Optimierungsmöglichkeiten hat. Wenn Sie sehen, wir machen das ja nebenher. Ich glaub schon, dass ein Externer da noch großes Potenzial entwickeln könnte.

Sie sprechen es an: Sie sind Bürgermeister, aber auch Supermarktbetreiber und Tankwart. Muss man damit rechnen, dass Sie bald im Stadthof den Kochlöffel schwingen?

Das sicherlich nicht, aber man muss damit rechnen, dass es auch im Stadthof irgendwann eine vielleicht unkonventionelle Lösung gibt. Wie die aussieht, weiß ich noch nicht. Aber wir sind ja da ganz intensiv auch dabei, um dort eine Lösung zu suchen. Also den Kochlöffel, den werde ich sicherlich nicht schwingen.

Sehen Sie Chancen, dass man ein so großes Gasthaus heutzutage in einer kleinen Gemeinde überhaupt halten kann?

Die Hoffnung stirbt definitiv zuletzt. Ich würde gerne einen Gasthof in dieser Form, also eine Gastronomielösung, natürlich favorisieren, aber man muss sich schon Gedanken machen, ob Gastronomie alleine reicht. Man braucht definitiv ein zweites Standbein, welches man zusätzlich vermarkten oder Erträge generieren kann. Oder man braucht halt, das wäre dann die letzte Lösung, Gaststätte plus vielleicht betreutes Wohnen oder Pflegewohngruppe. Diese Lösung scheint derzeit am realistischsten. Die Gastronomie-Lösung bleibt aber mein Wunsch, denn ich glaube einfach, Geselligkeit, ein sozialer Treffpunkt, ein Mittelpunkt der Freude, das finde ich für die Zukunft sehr, sehr wichtig und da bietet der Stadthof viel.

Eines ihrer Standbeine ist der Tourismus, aber auch der ist kein Selbstläufer mehr. Verliert der Urlaub im Schwarzwalddorf an Attraktivität?

Ich glaube schon, dass Urlaub im Schwarzwalddorf attraktiv sein kann, aber es braucht halt einfach auch die entsprechenden Angebote. Und deshalb strebe ich auch an, dass wir im Stadthof eine Lösung finden. Denn nur Ferienwohnungen allein reichen halt einfach nicht. Man braucht zeitgemäße Übernachtungsmöglichkeiten, da haben wir momentan zu wenige und das muss sich ändern. Da bedarf es natürlich Investoren, da bedarf es aber auch den ein oder anderen Unterkirnacher, der sich für sowas gewinnen lässt.

Glauben Sie eigentlich noch daran, dass Sie einen Investor für das Hotel finden?

Also ich gebe das, Stand heute, einfach nicht auf, weil wir jetzt momentan noch dabei sind, etwas zu prüfen und wir sind jetzt da noch mal dabei, was zu erörtern, wo es unter Umständen rund 19 Prozent öffentliche Förderung geben kann, und bevor das nicht abgeschlossen ist, gebe ich diese Hoffnung einfach nicht auf.

Wir haben viele Themen angeschnitten. Man bekommt den Eindruck: 2500 Einwohner, 100 Probleme, aber nur ein Bürgermeister. Wie stressig ist der Job in so einer kleinen Gemeinde?

Sie übertreiben jetzt, also 100 Probleme haben wir mit Sicherheit nicht. Aber es ist halt so, dass es in so einem Dorf viele Herausforderungen gibt. Sie haben den Stadthof angesprochen, das Thema Ackerloch ist gleich das nächste. Da sind halt zwei Gastwirte, die werden im Sommer beide 68 und da können Sie sich dann überlegen, ob Sie da helfen oder ob Sie es halt bleiben lassen. Und ich bin da realistisch, bei allen Themen kann ich nicht helfen, aber mein Anspruch ist es einfach, das zu versuchen, so gut es geht. Ich habe natürlich auch ein gutes Team. Aber klar ist eines: Es geht nicht mehr um Neuschaffung, sondern um Erhalt. Klar, mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Und ja, deshalb wäre es auch schön, wenn es uns gelänge, bei dem Supermarkt eine externe Lösung zu finden.

Sie sagen, es geht um den Erhalt. Muss denn das Hallenbad zwangsläufig mal zur Disposition stehen, das sehr viel Geld kostet?

Ausschließen würde ich nie etwas, weil es ein wahnsinniger Kostenpunkt ist. So ein Bad wird immer wieder zur Disposition stehen müssen, vor allem, wenn größere Investitionen anstehen. Wenn man das Bad, so wie es ist, noch einige Jahre betreiben kann und den Abmangel, so wie er jetzt ist, noch irgendwie gestemmt bekommt, dann ist es sicher machbar. Aber bei der nächsten Investition muss man dann fragen, ob man sich das in Zukunft leisten möchte und vor allem, ob man sich das auch leisten kann.

Sie haben in 2017 auch die Gewerbeentwicklung vorangetrieben. Kleinere Betriebe müssen dafür aber weichen. Warum war dieser Schritt dennoch richtig?

Das habe ich schon vom ersten Tag an gesagt: Wir müssen dringend schauen, dass wir Gewerbeflächen bekommen. Wir sind topografisch nicht in so einer glücklichen Situation wie Villingen oder Mönchweiler, dafür ist es vielleicht bei uns landschaftlich schöner und reizvoller. Wir führen Gespräche mit der Firma Wahl, die letzte Gewissheit hat man aber auch erst, wenn der Spatenstich erfolgt ist. Das, was Sie ansprechen, die Firmen im Gewerbepark, das ist in der Tat bedauerlich, das ist keine Frage. Das gesamte Gelände ist aber ohnehin in einem, sehr baufälligen Zustand und ist in die Jahre gekommen. Es gibt ja auch die Nutzungsuntersagung zum 31. März 2018 und man hätte da hinten ohnehin etwas tun müssen. Wir hatten das ja anfänglich schon auf der Agenda, dass wir das Gelände kaufen möchten, dass wir das dann sukzessive zurückbauen wollen und neu ordnen wollen, das war eigentlich unsere Vision.

Wenn Sie auf das kommende Jahr blicken, was wird dann für Unterkirnach besonders wichtig werden?

Wichtig wird sein, dass wir diese Neuorganisation im Bereich Gutmann-Areal abschließen können. Und das ist ein Punkt, der zweite Punkt ist für mich klar, dass ich auch im Bereich Abwasserprojekt Groppertal, da gab es ja viele Störfeuer von außen, teilweise auch unbegründet, teilweise sicher auch nachvollziehbar, aber im Großen und Ganzen ist ja die rechtliche Situation klar und es wäre schon schön, wenn wir dieses Projekt im Außenbereich zum Abschluss bringen könnten. Dann wird der Bebauungsplan Sommerberg ein Projekt sein. Dann habe ich schon angesprochen, es wäre schön, wenn die Gespräche zum Landmarkt erfolgreich verlaufen. Das Fünfte wird der Stadthof sein. Im Frühjahr müssen wir eine Entscheidung fällen. Das sind die fünf Top-Projekte, jetzt habe ich das Jufa noch nicht aufgeführt, jetzt habe ich noch gar nichts zum Kindergarten gesagt, jetzt habe ich noch nichts zur Schule und Schlossberghalle gesagt, also Sie wissen oder Sie merken, wir haben viel zu tun. Wir haben viele Herausforderungen, viele Themen und die gilt es umzusetzen, weil wir brauchen einfach hier mehr Gäste, wir brauchen mehr Einwohner, um unsere riesige Infrastruktur nachhaltig sichern zu können. Mit der Nutzung der derzeitigen Infrastruktur kann jedoch jeder Einzelne seinen Teil beitragen.

Sie haben jetzt etwa die Halbzeit Ihrer Amtszeit erreicht, was ist Ihre Zwischenbilanz und was wird für die zweite Hälfte am Wichtigsten?

Es ist in den ersten vier Jahren manches anders gekommen, als man sich das vielleicht gedacht hat. Ich glaube, das kann man zweifelsfrei so festhalten. Ich musste oft Feuerwehrmann spielen, ich war oft gefordert bei kurzfristigen Schließungen oder bei kurzfristigen Veränderungen. Ich glaube, das wird auch in Zukunft so erforderlich sein.

Zur Person

Andreas Braun (35) ist seit dem 1. Dezember 2013 Bürgermeister der Gemeinde Unterkirnach. Am 13. Oktober 2013 wurde der Altheng-stetter mit knapp 82 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang gewählt. Damals standen fünf weitere Bewerber auf dem Stimmzettel. Er ist mit Ehefrau Franka verheiratet, Vater zweier Kinder und wohnt mit der Familie im Unterkirnacher Marbental. (pga)