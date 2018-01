Unterkirnach Als Notlösung: Gemeinde sichert Nahversorgung wieder selbst

Lebensmittel-Angebot in ehemaligem Bäuerinnenladen. Kurzfristig initiierte Notlösung greift nur im Februar.

Eine schnelle Lösung war gefragt, eine schnelle Lösung wurde gefunden. Schon ab dem morgigen Donnerstag nimmt die Gemeinde Unterkirnach die Nahversorgung vorrübergehend wieder selbst in die Hand. Im ehemaligen Bäuerinnenladen am Mühlenplatz eröffnet ein Laden, der für einen Monat lang für die Grundversorgung sorgen soll. Über die Pläne informierte Bürgermeister Andreas Braun am Dienstag. Schon am Nachmittag hat der kleine Umbau begonnen.

"Dass ich so schnell zu einem Comeback komme, hätte ich nicht gedacht", sagte Bürgermeister bei einem Gespräch vor Ort. Erst Ende der vergangenen Woche endete die Zeit, in der die Gemeinde den Supermarkt des Ortes selbst führte. Die Lösung mit dem Bäuerinnenladen habe sich nach dem Bekanntwerden der Krachenfels-Schließung kurzfristig ergeben. Erst am Dienstag war sie unter Dach und Fach.

In dem Räumlichkeiten wird die Gemeinde ein Grundsortiment an Nahrungsmitteln führen – beispielsweise Backwaren, Milch, Käse und Wurst. Hinter der Ladentheke stehen Mitarbeiterinnen des ehemaligen Landmarkts, die künftig auch im Nahkauf tätig sein werden. Die Ware bezieht die Gemeinde von der Bäckerei, die schon den Landmarkt belieferte und von Helmut Scholl, der Betreiber des künftigen Nahkaufs sein wird.

Diese Lösung ist bereits mit dem Gewerbeaufsichtsamt des Landratsamtes abgesprochen. Die Gemeinde erhält für die Zwischenlösung eine Sondergenehmigung, weil in Unterkirnach im Februar sonst keine Einkaufsmöglichkeit bestanden hätte. Eine solche Lösung, die nur in Ausnahmefällen erteilt wird, gab es auch in den vergangenen gut zwei Landmarkt-Jahren. Der Laden am Mühlenplatz, der über eine Fläche von rund 25 Quadratmetern verfügt, wird an fünf Tagen in der Woche geöffnet sein. Montags bis freitags jeweils von 8 Uhr bis 12.30 Uhr.

Diese Notlösung hatte Bürgermeister Andreas Braun kurzfristig initiiert, nachdem am Montag bekannt wurde, dass im Februar nach der Schließung der Krachenfels-Filiale auch keine Backwaren in Unterkirnach zu kaufen sein werden. Die Unterkirnacher Filiale der Bäckerei-Kette aus Mönchweiler hat schon am heutigen Mittwoch letztmals geöffnet.