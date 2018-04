vor 1 Stunde SK Tuttlingen Öffentlichkeitsfahndung mit erstem Teilerfolg - zwei verdächtige Tuttlinger Schwimmbadschläger festgenommen

Vier Heranwachsende haben vor dem Tuttlinger Freizeitbad "TuWass" am Freitagabend einen 58-jährigen Mann zusammengeschlagen und schwer verletzt. Aufgrund einer am Dienstag richterlich genehmigten und eingeleiteten Öffentlichkeitsfahndung konnte die Polizei am Mittwoch zwei Verdächtige vorläufig festnehmen.