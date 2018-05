Immendingen Breitbandausbau im Landkreis Tuttlingen nimmt Fahrt auf

Der erste Spatenstich für das Backbone-Netz im Landkreis Tuttlingen erfolgte am Donnnerstag mit Innenminister Thomas Strobl. In fünf Jahren soll Backbone-Netz im ganzen Landkreis zur Verfügung stehen

Tuttlingen/Immendingen – Der erste Schritt für eine umfassende Versorgung der Gemeinden im Landkreis Tuttlingen mit Glasfaserkabel für schnelleres Internet ist vollzogen. Gemeinsam mit Verantwortlichen der Kommunen Tuttlingen, Emmingen-Liptingen und Immendingen nahm Innenminister Thomas Strobl, dessen Ministerium auch für Digitalisierung verantwortlich ist, am Donnerstagnachmittag auf dem Witthoh den ersten Spatenstich für den Breitbandausbau vor. Gleichzeitig überreichte Strobl zwei Förderbescheide des Landes über 124 000 Euro für das Kreisprojekt, das mit einem innerörtlichen Bau in Emmingen-Liptingen startet und auf Immendinger und Tuttlinger Gemarkung weitergeführt wird.

"Unser erklärtes Ziel ist es, mit Unterstützung der Gemeinden in den kommenden Jahren Glasfaser in jeden Betrieb, jede Schule und jedes Haus zu bringen," sagte der Wirtschaftsdezernent des Landkreises Tuttlingen, Michael Guse. Guse vertrat Landrat Stefan Bär, der an der Trauerfeier für den verstorbenen langjährigen Kreisrat Hans Trümper in Trossingen teilnahm. Mit der Gründung der Breitband-Initiative Tuttlingen (BIT), die als kommunale Anstalt geführt wird und in der sich alle Kreisgemeinden zusammengeschlossen haben, sei dem Landkreis ein großer Kraftakt gelungen. Außerdem habe man mit der "NetCom BW" einen leistungsstarken Betreiber für das Kreisbackbone gefunden.

Netzbetreiber

Das Glasfaser-Netz betreibt das Unternehmen NetCom BW. Es bietet künftig Dienste wie Internet, Telefonie und IP-Fernsehen an. Damit stehen Industrie und Bürgern ultraschnelle und zukunftsfähige Anschlüsse zur Verfügung. Neben Tarifen für Privatkunden mit aktuell 50 beziehungsweise 300 Mbit im Down- und zehn beziehungsweise 50 Mbit im Up-Load sind auch verschiedene symmetrische Tarife (gleich schneller Up- und Download) für gewerbliche Kunden im Angebot. Die Geschwindigkeiten können dank der modernen Technologie künftig schnell weiter nach oben angepasst werden. (feu)