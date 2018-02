Triberg Zunftmeister lässt die Teufel los

Die Triberger Narren übernehmen die Macht in der Wasserfallstadt und nach dem Rathaussturm wird fröhlich gefeiert.

Während in der Zunftstube der Triberger Narren ausgelassen die närrischen Wieber feierten, waren derweil kleine und große Narren draußen eifrig damit beschäftigt, die Fasnet zu suchen. Endlich gefunden, wurde die Puppe auf dem Latschariplatz, dem Marktplatz, auf Geheiß des Zunftmeisters Volker Fleig vor dem altehrwürdigen Rathaus aufgehängt, was Oberteufel Armin Effinger erledigte.

Die Stadt- und Kurkapelle blies und trommelte, was das Zeug hielt, bevor der Zunftmeister die Teufel endlich „von der Kette“ ließ und sie ins Rathaus schickte. Da nützte weder der sowieso nicht sehr heftige und vor allem nicht ernst gemeinte Widerstand des frisch vereidigten Bürgermeister etwas, noch die ebenso „heftige“ Gegenwehr einiger Gemeinderäte – der riesige symbolische Rathausschlüssel musste in die Hände der Narren übergeben werden. Dabei gratulierte Strobel den Narren noch einmal zu ihrem gelungenen Narrenfest der vergangenen Kampagne. Im Anschluss lud er alle zu einem Umtrunk in den holzgeschnitzten Rathaussaal ein. Nach der Machtübernahme befindet sich nun seit Mittwochabend das Rathaus der Wasserfallstadt wieder fest in Narrenhand – für beinahe eine Woche ist der Bürgermeister entmachtet. Er habe sich mit Händen und Füßen dagegen gestemmt, behauptete Narrenchef Volker Fleig, dabei sah der Schultes ganz fröhlich aus. Am Schmutzigen Donnerstag, 8. Februar, ziehen ab 15 Uhr die kleinen und großen Narren mit der Katzenmusik durchs Städtle. Schaurig-schön wird es ab 19 Uhr, wenn wieder hunderte der Triberger Teufel mit Fackeln durch die illuminierte Stadt ziehen und beim Marktplatz ihren Teufelstanz zelebrieren. Anschließend ist närrisches Treiben in der Stadt angesagt.