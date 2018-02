Triberg Zum Kuckuck wird Uhr des Jahres

Gäste küren ihr Lieblingsmodell in der Dorotheenhütte Wolfach, unter den Gewinneruhren sind welche aus Schonach und Schönwald.

Raumschaft Triberg/Wolfach – „Das wird nie was“, hat Andreas Winter im Mai vergangenen Jahres beim Anblick der Konkurrenz in der Dorotheenhütte Wolfach gedacht. Nun ist der Geschäftsmann eines Besseren belehrt worden: Sein Modell ist Kuckucksuhr des Jahres 2017. Witzigerweise heißt es auch noch „Zum Kuckuck“. Unter 14 Exponaten hatten die Gäste der Dorotheenhütte zwischen Mai 2017 und Januar 2018 abstimmen dürfen.

Winters Exemplar stellt ein altes, aufwendig gestaltetes Gasthaus aus den 1920er-Jahren im Schwarzwaldstil dar. Es stammt aus der Feder der Schönwalder Uhrenmanufaktur August Schwer. Ursprünglich habe es nur das Schild mit der Namensaufschrift gegeben, so Winter. Um dieses Detail hätten sich dann weitere Elemente gestrickt. Die Aufschrift des Schildes bedeute in diesem Fall „Was zum Kuckuck?“ oder „Wohin zum Kuckuck“ gehen wir? Die Uhr spiegelt einen kleinen, spielerischen Querschnitt durch die Gesellschaft wider: Die Dorfjugend trifft sich zum Tanz, die Bauern versammeln sich an einem Samstagabend zum Schoppen. Technisch aufwendig sei das Modell verarbeitet worden, führt Winter aus. Der Publikumsliebling, der unter 7500 Stimmzetteln zum Gewinner auserkoren wurde, beherbergt ein großes Mühlrad, eine Glocke sowie Bierkrüge. Letztere können mechanisch – wenn es zwölf schlägt – gehoben werden.

„Wir bedanken uns bei allen Besuchern, dass sie uns gewählt haben“, hob Winter hervor. Ingolf Haas, Vorsitzender des Vereins die Schwarzwalduhr (VdS) mit Sitz in Schonach, sprach auch den Helfern vom Ab- und Aufbau in der Dorotheenhütte seine Anerkennung aus. Und der nächste Umzug steht auch schon bevor: Ende März geht es für die neuen Exponate in den Europapark. Das Interesse des Ruster Freizeitparks signalisiere auch, fand Haas, dass die Wahl zur Kuckucksuhr des Jahres eine wichtige sei. Dort würden beispielsweise Vitrinen zur Verfügung gestellt werden.

In der Dorotheenhütte hatten sich die Veranstalter bewusst dafür entschieden, die Ausstellungsstücke nicht hinter Glas zu stellen, wie Hausherr und Geschäftsführer Ralf Müller betonte. Sogar seine Mitarbeiter haben zwischendurch die Uhren aufgezogen, erzählte er. Aber das Gefühl, den Zeiger zu verstellen und der Kuckuck springt aus dem Ausstellungsstück heraus, sollte den Besuchern erhalten bleiben. „Die Gäste hatten immer Spaß“, unterstrich Müller.

Neben Winter wurden noch zwei weitere Hersteller beglückwünscht. Den dritten Rang belegte Christian Schwarz mit dem Hönes-Modell 8610/10T aus Schramberg, die sogar ein Auerhahn schmückt. Der Zweitplatzierte Uwe Kammerer von der Schonacher Traditionsfirma Hekas konnte mit dem Gasthof „Zum Bären“ punkten.

Unter den Teilnehmern wurde auch ein Publikumsgewinner gekürt, der eine wertvolle Kuckucksuhr vom Verein die Schwarzwalduhr bekommt. Glücksfee war Isabella Schmider, Geschäftsführerin vom Verein Schwarzwald Tourismus Kinzigtal (STK). Sie zog das Kärtchen, das Erwin Schardt ausgefüllt hatte. Der Hesse darf sich nun über das Objekt im Wert von 1000 Euro freuen.

Die Auszeichnung Kuckucksuhr des Jahres, so Haas, sei beim Verkauf ein wirtschaftliches Zuckerstückchen, das als Verkaufsargument in die Waagschale geworfen werden kann. Dies sei aber keine Notwendigkeit, um Käufer zu überzeugen. Vor allem Asiaten interessierten sich derzeit für solches Qualitätshandwerk, made in Black Forest. Sie hätten auch die Amerikaner als Hauptabnehmer mittlerweile abgelöst.

Weitere Informationen gibt es unter Verein die Schwarzwalduhr, Ingolf Haas, Telefon 07722/5273 und im Internet.

Infos im Internet: