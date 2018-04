Triberg Wissenswertes rund um die Triberger Heimat

Angelika Offenburger präsentiert das Programm der Kulturmontage im Schwarzwaldmuseum.

Seit 2015 werden im Schwarzwaldmuseum in Triberg die Kulturmontage mit großem Erfolg und auf hohem Niveau durchgeführt. Die damals initiierte Veranstaltungsreihe erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Deshalb wurde dieses Event trotz mehrerer personeller Wechsel in der Organisationsebene beibehalten.

Ursprünglich wurden die Kulturmontage von der Historikerin und damaligen Leiterin des Museums, Claudia Homburg, ins Leben gerufen. Nach deren Ausscheiden übernahm Gaby Zähringer, nun ist Museumsleiterin Angelika Offenburger erstmals für die Organisation zuständig.

„Ich freue mich, dass sich auch für dieses Jahr wieder genügend Referenten bereit erklärt haben, unsere Veranstaltungsreihe zu unterstützen, und so dürfen sich die Besucher erneut auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.“

Dieser Tage wurde der druckfrische Flyer geliefert und ist ab sofort bei der Tourist-Information sowie an der Kasse des Museums kostenlos erhältlich. „Nach wie vor verlangen wir keinen Eintritt, denn es ist unser Bestreben, allen Kulturinteressierten einen Abend zum Nulltarif zu bieten.“ Bisher konnte man auch Gäste aus der Raumschaft sowie der Asklepios-Klinik im Museum begrüßen. Deshalb blieb man der Philosophie treu, für jedermann etwas Interessantes zu bieten. „Und so haben wir wieder eine bunte Palette aus Kulturellem, Historischem und Humorigem zusammengestellt“, sagt die Museumsleiterin.

„Insgesamt werden wir von Mai bis in den Oktober jeweils am ersten Montag eines Monats im Kurt-Niemuth-Raum des Museums die Kulturmontage durchführen. Eine Ausnahme bildet der August, in dem wegen der Urlaubszeit keine Veranstaltung stattfindet“, informiert Offenburger weiter.

Am Montag, 7. Mai, eröffnet der Triberger Historiker Klaus Nagel die Kulturmontage mit seinem Mundartvortrag „Wie mr um Dribärg rum schwäzd“. Wer Nagel kennt, weiß, dass man von ihm Außergewöhnliches erwarten darf. Der Referent versteht es, mit seiner Geschichte um die deutsche Sprache, hier vor allem die der alemannischen Mundart, die Gäste zu begeistern. Aufgelockert wird seine Präsentation durch volkstümliche Lieder, die ebenfalls in alemannischer Mundart vorgetragen werden.

Am Montag, 4. Juni, wird ein Filmvortrag über das Hochmoor Blindensee des Schonachers Karl Koch gezeigt. Der Referent informiert über den Lebensraum Hochmoor beim Blindensee und das angrenzende Wolfbauer Moos. Der einstige Hirtenbub kennt die beiden Moore wie seine Westentasche. „Folgen Sie Karl Koch in seinem Lieblingsfilmwerk durch die faszinierende Landschaft des Hochmoors“, heißt es im Flyer.

Am Montag, 2. Juli, gibt es eine Multivisionsshow des ehemaligen Triberger Schulrektors und Amateurfotografen Clemens Müller. In einer 45-minütigen Präsentation ist man mit dem Referenten „Unterwegs auf dem Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad“. Dabei erleben die Besucher einen filmischen Spaziergang mit dem Autor entlang einer der schönsten und technisch interessantesten Bahnstrecken Deutschlands.

Am Montag, 3. September, stellt der bekannte Heimatforscher und Autor zahlreicher historischer Publikationen, Karl Volk aus Gremmelsbach, den „Unbekannten Triberger – Obervogt Johann Baptist Essig“ vor. Der Politiker mit einer bewegenden Vorgeschichte übte in Triberg in schwieriger Zeit sein Amt redlich aus. Nach seinem Tod führte seine Witwe das Amt weiter, was eine Ausnahme in der Geschichte der Wasserfallstadt darstellte. Die Akten seiner wenigen Jahre in Triberg ermöglichten einen Ausblick auf große weltgeschichtliche Zusammenhänge.

Am Montag, 1. Oktober, übernimmt der Triberger Dieter Stein den Abschluss der Kulturmontage mit seinem humorvollen Vortrag „Best of Hintergässler“. Es wird auch im letzten Teil seiner Trilogie neue haarsträubende Geschichten geben, denn der Referent entführt die Besucher in die heile Kinderwelt der 1950er Jahre. Dokumentiert wird seine Kindheitsgeschichte durch zahlreiche Originalfotos aus seinen Büchern. Wer lachen will, ist an diesem Abend im Museum gut aufgehoben.

Sämtliche Veranstaltungen beginnen bei freiem Eintritt um 19.30 Uhr und bieten im Anschluss die Gelegenheit, sich im Museumscafé in lockerer Runde bei Getränken und Häppchen mit den Referenten zu unterhalten.