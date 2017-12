Triberg Wirtin erfährt ihre Läuterung durch das Jesuskind

Die Kinderkrippenfeier in der Triberger Stadtkirche findet vor großer Publikumskulisse mit ganz neuen Aspekten zur Geburt Jesu statt.

Triberg (lna) Für eine volle Stadtkirche hat wieder die Kinderkrippenfeier an Heiligabend gesorgt. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Kirche zur Kinderchristmette schon einmal so voll war“, meinte Diakon Klaus Dieter Sembach, der als Leiter des Familienchores bei dem Gottesdienst mitwirkte.

Geleitet wurde die Feier allerdings von Gemeindereferentin Birgit Kurzbach, die zu Beginn gemeinsam mit den Akteuren des Krippenspiels in das Gotteshaus einzog. Sie begrüßte die Kinder, die mit ihren Familien gekommen waren und erinnerte an den Kern der Weihnachtsbotschaft. Gott, der oft ganz anders und unvorstellbar sei, werde ganz konkret, indem er in seinem Sohn Jesus Christus als kleines Kind in die Welt kam, so Kurzbach.

Das traditionelle Krippenspiel, das in die gottesdienstliche Feier eingebettet war, trug diesmal den Titel „Die Wirtin, der Wirt und das Kind im Stall“. Zwölf Schauspieler, unter denen auch etliche junge Ministranten waren, hatten im Vorfeld viel Zeit in Proben investiert, sodass das rund 20-minütige Stück gut klappte.

Erzählerin Tamara Schwer versetzte die Gottesdienstbesucher zunächst in die Zeit der Geburt Jesu, bevor Maria und Josef, die von Cassandra Thaesler und Moritz Datzmann verkörpert wurden, auf Herbergssuche im Stall des freundlichen Wirts Diemo Thaesler Unterschlupf fanden. Bravourös spielte Julia Kieser die Rolle der unfreundlichen Wirtin, die sich nur um das Geld und nicht um die prekäre Situation der heiligen Familie kümmert.

Nach dem Besuch der Hirten und Könige erschien Leonie Vaas als Engel Josef im Traum und warnte ihn vor den Mordplänen des Königs Herodes. Auch der Wirt und seine Frau erfuhren durch die Worte des Engels, wen sie vor sich hatten. Das Finale des Stückes bildete die Verwandlung der anfangs geldgierigen und unfreundlichen Wirtin durch die Berührung des Jesuskindes. „Ja, dieses Kind wird den Menschen Gott nahebringen und alle, die ihm vertrauen, werden Heil und Frieden erleben“, tönte es am Schluss von der Wirtin.

Auf dem Kirchplatz wurden die Gottesdienstbesucher dann von einem Ensemble der Stadt- und Kurkapelle mit weihnachtlichen Weisen überrascht.