Triberg Volksbank Mittlerer Schwarzwald ehrt langjährige Mitarbeiter

Vorstand Manfred Kuner nennt die langjährigen Mitarbeiter Leuchttürme und große Vorbilder. Zusammen kommen die Geehrten auf 500 Dienstjahre.

Raumschaft Triberg – 23 Mitarbeiter der neuen Volksbank Mittlerer Schwarzwald, die in diesem Jahr insgesamt auf 500 Dienstjahre zurückblicken können, wurden an einem feierlich gestalteten Abend im Hotel Adler in Hornberg für ihre langjährige Treue zur Volksbank geehrt.

Die vier Vorstände der Bank, Manfred Kuner, Oliver Broghammer, Rainer Engel und Martin Heinzmann, sprachen bei diesem Anlass vom großen Verdient der 23 engagierten Mitarbeiter. „Sie alle haben seit vielen Jahren großen Anteil am guten Geschäftsverlauf der Volksbank“, begrüßte Manfred Kuner die Jubilare. Er betonte, dass alle Geehrten ihre berufliche Laufbahn noch bei den Vorgängerinstituten Volksbank Kinzigtal und Volksbank Triberg oder sogar noch bei der Volksbank Oberes Kinzigtal, der Raiffeisenbank Oberwolfach oder aber der Volksbank Hausach-Haslach begonnen haben. Mit großer Dankbarkeit für die hervorragende Arbeitsqualität und Leistungsbereitschaft bezeichnete der Vorstandsvorsitzende der Bank die Arbeitsjubilare als „Leuchttürme und als großes Vorbild“ für das gesamte Mitarbeiterteam.

Kuner, Broghammer, Engel und Heinzmann ehrten dann nacheinander jeden der 20 anwesenden Arbeitsjubilare mit persönlichen Worten für ihre bei der Volksbank geleistete Arbeit in den vergangenen zehn, 25, 30 oder 40 Jahren. Sie wünschten allen weiterhin viel Freude und Erfolg bei ihrer Tätigkeit, persönlich alles Gute, vor allem viel Gesundheit.

Barbara Schondelmaier aus Wolfach-Kirnbach und Hans-Peter Sluzalek aus Triberg-Gremmelsbach wurden bereits in einer kleinen internen Feier im August für jeweils seltene 40 Jahre Mitarbeit bei der Volksbank geehrt. „Das hat man wahrlich nicht oft“, so der Vorstand, „da kann man als Arbeitgeber wirklich stolz sein und von wahrhaft treuen Aktivposten und Wegbegleitern sprechen.“