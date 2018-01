Schonach Vielversprechender Ausblick auf 2018 beim Schonacher Neujahrsempfang

Die Höhepunkte des Jahres sind das Weltcupfinale und die Einweihung des Kurparks.

Schonach – Bürgermeisterstellvertreterin Silke Burger lud zum Neujahrsempfang in den Sitzungssaal des Rathauses ein, eine Gelegenheit, die viele Schonacher nützten. Sie begrüßte neben zahlreichen Vertretern von Vereinen und Institutionen auch Pfarrer Markus Ockert und Diakon Klaus-Dieter Sembach, den Landtagsabgeordneten Karl Rombach und natürlich auch Bürgermeister Jörg Frey.

2017 sei ein Jahr von großer Trockenheit, aber auch von starken Niederschlägen gewesen, begann sie ihren Rückblick. Das Jahr der Bundestagswahlen, ein Jahr von Terror und Gewalt, aber auch ein Jahr, in dem man in Deutschland in Frieden leben konnte. Auch in Schonach hatte sich vieles getan, nicht zuletzt auch durch die vielen Ehrenamtlichen, so betonte sie, die freiwillig Verantwortung übernahmen. Ohne das Ehrenamt ginge es einfach nicht, Schonach könne stolz sein auf seine Vereine, die Raum und Platz für die Menschen schafften, die Sport, Kultur und Hilfsdienste böten. Sie freute sich schon auf die Highlights 2018, nannte hier das Weltcupfinale in der Nordischen Kombination, das Dorffest und die Einweihung des Kurparkes. Überhaupt werde sich 2018 wieder einiges bewegen: Sie nannte hier die Sanierung der Untertalstraße, Arbeiten an der Dom-Clemente-Schule, Gewerbe- und Wohngebiete, den Kindergarten oder die Wintersportanlagen am Winterberg. Insgesamt, so zeigte sie sich gewiss, sei Schonach attraktiv, biete mit Wander- und Radwegen, Flow-Trail, Schwimmbad, Wintersportanlagen und nicht zuletzt dem neu gestalteten Kurpark viele Attraktionen.

Natürlich würde man gerne noch viel mehr anstoßen, aber Personalressourcen und vor allem die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zeigen hier die Grenzen auf. Ein großes Problem sei nach wie vor die ärztliche Versorgung – noch immer habe sich kein Arzt gefunden, der in Schonach praktizieren will, so Burger. Abschließend dankte sie dem Bürgermeister, den Gemeinderatskollegen, der Verwaltung und vor allem den Vereinen und deren Mitglieder für das Geleistete im vergangenen Jahr. Gemeinsam werde man auch in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels viel schaffen.

Pfarrer Markus Ockert sprach für die beiden Kirchengemeinden. Er stellte fest, dass das Leben von Gott geschenkt geworden sei, überhaupt könne Gott gar nicht anders als schenken, denn bezahlen könnte das keiner. Karl Rombach dankte Bürgermeister, Gemeinderat und Verwaltung für deren Weitsicht und mutige Entscheidungen. Vor allem die Neugestaltung des Kurparkes sei sehr gelungen und werde von allen Seiten gelobt. Dank sprach er aber auch den Vereinen und Institutionen für deren Engagement aus. „Ich kann sagen, das ich sehr dankbar bin, hier leben zu dürfen“, schloss er.

Auch Bürgermeister Frey dankte den Ehrenamtlichen, aber ebenso den beiden Kirchen für die gute Zusammenarbeit, dem Gemeinderat und seinen Mitarbeitern in der Verwaltung. Und natürlich auch Karl Rombach: „Es ist gut, wenn man so einen in Stuttgart sitzen hat“, sagte Frey. Das Glas sollte man für 2018 als halbvoll und nicht halbleer betrachten, erklärte er und wünschte sich für das neue Jahr einen runden, harmonischen Verlauf mit der einen oder anderen Spitze. Dass er dabei auf die Unterstützung der Bevölkerung rechnen kann, sah er als sicher: „Wir haben eine tolle Gemeinde mit engagierten und motivierten Menschen“. ls Dankeschön überreichte er mit Silke Burger allen Anwesenden ein Glas Schonacher Honig – der solle, so Frey, das Jahr versüßen. Nach dem offiziellen Teil blieb noch viel Zeit für Gespräche bei einem Glas Wein und kleinen Snacks, für die die Gemeindemitarbeiter Marlene Hummel und Christoph Faller gesorgt hatten.