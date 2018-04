Triberg Triberger sind sportlich: 44 Mal hat Erich Schwarz das goldene Sportabzeichen

Der Turnverein Triberg hat beim Mach-Mit-Tag die Sporturkunden vergeben.

Triberg – Triberg ist sportlich fit, das beweist die große Zahl an Sportabzeichen, die Elisabeth Wallishauser beim Mach-Mit-Tag des Turnvereins Triberg verteilen konnte. Man müsse nicht Mitglied beim Turnverein sein, hebt sie hervor.

Freizeitsportler jeden Alters hatten die Möglichkeit, das Sportabzeichen zu erwerben. War man früher genötigt, zunächst das Abzeichen in Bronze, dann in Silber und letztlich in Gold zu erwerben, sieht das heute anders aus. Wer von seinen Leistungen her Gold im ersten Anlauf schafft, bekommt auch Gold.

„Ab Mitte Mai gibt es nun wieder Gelegenheit, mitzumachen: freitags ab 18 Uhr auf dem Sportplatz. Für Kinder gibt es eine Übungsstunde am Montag, Schulkinder könnten das Sportabzeichen auch bei den Bundesjugendspielen erwerben“, so Elisabeth Wallishauser gegenüber unserer Zeitung. In vier Gruppen ist das Sportabzeichen eingeteilt, innerhalb dieser Gruppen kann man verschiedene Disziplinen belegen, um in Sachen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination die Anforderungen zu erfüllen.

30 Schülern und Jugendlichen, darunter zehn Neulingen, sowie 21 Erwachsenen konnte Wallishauser ihre Sportabzeichen verteilen. Viele von ihnen haben das Abzeichen in allen Leistungsstufen auch bereits mehrfach geschafft. Bei der Jugend hat erstmals Philipp Nock das Abzeichen in Bronze geschafft, bereits zum zweiten Mal hat es Cassandra Thaesler erworben und Angelina Bathelt sogar vierfach geschafft. Silber holten auf Anhieb Dawid Herud, Nikolas Kolpi und David King, zum zweiten Mal haben dies Simon Dold, Tara Josic und Vivienne Joos erreicht, zum achten Mal gelang es Gina Kürner. Gold errangen erstmals Artur Stuka, Julian Fischer, Florian Amendt, Matthis Herr sowie Leni und Moritz Reffler und das Abzeichen.

Zum zweiten Mal schafften dies Cora Schierack, Annika Kieser und Maik Klausmann. Linda Herr, Thomas Wolber und Elias Schwer wurden zum dritten Mal mit Gold ausgezeichnet und zum vierten Mal Leonie und Hanna Finkbeiner sowie Mario Mickeleit. Emely Jankowski hat fünf Wiederholungen in Gold, Jule Klein und Bruno Kürner bereits acht, Alica kommt auf neun, und Fabio Mauscherning auf zehn.

Bei den Erwachsenen legten das Abzeichen in Gold erstmals Heike Reffler, Tanja Klausmann, Frank Kieser und Cornel Herr ab. Jeweils zum dritten Mal Silber gelang Francesca Hermann und Jochen Quentmeier. Bei Silvia Hoppe ist es bereits das vierte Mal.

Gold mit eingravierter Anzahl auf dem Abzeichen erzielten Ulrike Stockburger und Andrea Lienhard zum fünften Mal, Heinrich Kopfmann hat die siebte Auszeichnung geschafft, neun sind es mittlerweile für Claudia Kürner sowie Simone und Bernhard Fehrenbach. Petra Lienhard und Mike Mauscherning folgen mit zehn goldenen Abzeichen. Noch mehr gelangen Martina Dold (zwölf), Walter Kessler (22), Michael Mickeleit (23), Bertram Kienzler (27) und Agnes Zinapold (34). Der absolute Wiederholungstäter aber ist Erich Schwarz, der die Leistungen für das Sportabzeichen in Gold zum 44. Mal ablegte.