Triberg Triberger Züchter präsentieren ihre Erfolge

Zwergwidder punkten bei den Kaninchen, Kinder bestaunen auch Zwerghühner und Tauben bei Kleintierschau in der Triberger Grundschule.

Triberg (ec) Der Kleintierzuchtverein Triberg hatte traditionell zum Jahreswechsel zu seiner Kleintierschau eingeladen. In der Pausenhalle der Triberger Grundschule zeigten die Züchter ihre Erfolge. Zwar war die Anzahl der ausgestellten Tiere nicht riesig, dafür aber sehr vielfältig.

Neben Kaninchen, Tauben und Hühnern gab es auch Puten, Enten oder Wachteln zu sehen. Bewertet wurden indes nur die Kaninchen und die Tauben. Begutachtet wurden die Tiere von Preisrichtern, die nach einem gewissen Schlüssel Punkte verteilten. Hier spielten Gewicht, Farbe und Form, aber auch der Pflegezustand eine Rolle. In die Bewertung zum Vereinstitel flossen immer Zuchtgruppen mit vier Tieren ein.

Am Ende siegte bei den Jungzüchtern Kaninchen Fabian Haas mit seinen Zwergwiddern wildfarben mit 384 Punkten vor Alessio Maier, dessen Zwerge Rex 381,5 Punkte erzielten. Bei den Aktiven holte sich Udo Maier mit seinen Castor-Rex und 386 Punkten vor Martin Haas mit Kleinsilber Grau-Braun (385 Punkten) und Gerhard August mit Marburger Feh (384 Punkten). Beim Geflügel holte sich Sebastian Schwab den Titel. Mit dem Besuch zeigte sich Martin Haas, Vorsitzender des Vereins, zufrieden. Vor allem Züchterkollegen aus der Nachbarschaft, aber auch viele Familien kamen in die Pausenhalle. Und hierbei hatten vor allem die Kinder einigen Spaß. Es gab ein kleines Gehege mit Kaninchen, in das sich die Kinder setzen und so direkt mit den Tieren in Kontakt kommen konnten. Etwas vorsichtiger ging so mancher Besucher bei den großen Volieren mit Hühnern, Enten und Puten vorbei, diese Tiere waren dann eine etwas andere Dimension als die Kaninchen, Zwerghühner oder Tauben.

Und auch die Tombola kam bei Jung und Alt sehr gut an. Die Aktiven des Vereins standen derweil gerne für Fragen bezüglich Zucht und Haltung von Kaninchen, Tauben oder Hühnern zur Verfügung, gaben hier Tipps, erklärten die Bewertung der Tiere oder Unterschiede zwischen den verschiedenen Rassen.

Mitglieder bewirten

Für Bewirtung hatten die Mitglieder auch gesorgt. Zum ersten Mal fand diese in der neuen Mensa der Grundschule statt, dort gab es neben warmen Speisen und Getränken auch eine reichliche Auswahl an Kuchen.

Insgesamt zeigte sich Haas zufrieden mit dem Verlauf. Er freute sich, dass man einmal mehr die Räume der Schule, die für diesen Zweck ideal seien, nutzen durfte und sprach seinen Dank an Stadtverwaltung, Schulleitung und Hausmeisterteam aus.