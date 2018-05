Triberg Triberger Tierschützer haben gut zu tun

Vorsitzende Angela Nock wird im Amt bestätigt, 70 Prozent der Mitglieder sind Frauen und die Helferinnen sind große Stütze im Tierschutzverein.

Triberg – Bei der Hauptversammlung des Tierschutzvereins waren die Frauen unter sich. Die weiblichen Tierschützer sind in Triberg in der Mehrheit. Etwa 70 Prozent der Mitglieder sind Frauen, wie das Vorstandsteam auf Anfrage informierte. Da die Vorsitzende Angela Nock aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen konnte, las Beirätin Susanne Stang den Geschäftsbericht 2017 vor, den Nock verfasst hatte.

Acht Fundhunde wurden in der Auffangstation in der Retsche betreut und es war sehr schwierig, die Besitzer herauszufinden. Drei Mal musste das Veterinäramt eingeschaltet werden, weil Tiere nicht artgerecht gehalten wurden. „Freude herrschte bei uns, als wir von Hundebesitzern, deren Tiere bedauerlicherweise starben, Leinen, Körbchen und Futter erbten“, wusste die ehemalige Vorsitzende Stang. Auch die Katzen- und Hundepension, die in den Sommermonaten geöffnet ist, war ständig ausgelastet. Es war ein Glück, dass der Verein so viele Helferinnen hatte, die ihre Aufgabe ernst nahmen und auf die sich der Vorstand verlassen konnte.

Bei den Fundtieren wurden 45 Katzen im vergangenen Jahr aufgenommen und 34 wieder abgegeben. Fünf Tiere mussten eingeschläfert werden und 50 Katzen wurden kastriert. „Jetzt haben wir noch fünf Meerschweinchen, einen Hasen und etwa 20 Katzen“, resümierte Susanne Stang.

Insgesamt sei 2017 ein ungewöhnliches Jahr gewesen. „Eine Fledermaus, zwei Landschildkröten, drei Ratten, zwei Greifvögel, ein Fischreiher, zwei Zwerg-Ziegen, acht kleine Vögel und eine Entenfamilie mit zehn jungen Entchen haben wir vorübergehend aufgenommen“, sagte die Beirätin.

Die finanzielle Seite beleuchtete Kathrin Krake. Durch die Tierpensionen und die Mitgliedsbeiträge konnten die Einnahmen gesteigert werden, wie von der Kassiererin zu erfahren war. Auch der Beitrag der Stadt und das 24-Stunden-Schwimmen, bei dem der Verein wieder den ersten Preis mit 800 Euro holte, trugen zu einem finanziellen Polster bei.

Nach der Entlastung des Vorstands durch die versammelten Mitglieder wurden bei den Wahlen alle Vorstandsmitglieder bestätigt. Angela Nock wurde in Abwesenheit wieder zur Vorsitzenden ernannt.