Triberg Triberger Teufel ziehen durch die Nacht

Zahlreiche Besucher waren beim Fackelumzug, ein neues Konzept wurde umgesetzt.

Zum 37. Male war in der Wasserfallstadt buchstäblich „der Teufel los“. Der in weitem Umkreis bekannte Fackelumzug der Triberger Teufel erwies sich auch heuer als absolut beeindruckendes Ereignis, das viele Besucher aus Nah und Fern anzog. In drei Gruppen, unterbrochen durch die Trachtenkapelle Gremmelsbach und die Stadt- und Kurkapelle Triberg, zogen rote Teufel aller Altersstufen durch die fast völlig verdunkelte Stadt. Das neue Konzept, das die Wartezeit verkürzen und somit die Veranstaltung für die Besucher attraktiver machen sollte, ging allerdings nicht ganz auf: Während in der Schulstraße die Teufel losliefen, begann eine weitere Gruppe bereits mit dem berühmten Tanz um den Kupferkessel von Oberteufel Armin Effinger. Die Wartezeit nach dem Tanz war jedoch genauso lang wie in den Vorjahren.

Die Zuschauer kumulierten sich vor dem Eingang zum Wehrle-Parkplatz sowie am Marktplatz. Am Ende marschierten alle ins Kurhaus, wo es einen Abschluss gab.