Triberg Triberger Stabhalterei Freiamt feiert 150-jähriges Bestehen

Die Narrengesellschaft plant ein großes Programm zum Jubiläum. Der Kartenvorverkauf für Ball, der im Kurhaus in Triberg stattfindet, startet am 24. Januar.

Triberg – Seit vielen Monaten sind sie im Vorbereitungsstress, die Männer und Frauen um den Triberger Oberstabhalter „Weissi I“ von der Narrengesellschaft Stabhalterei Freiamt. Was aber nur bedingt mit der „normalen“ Fasnet zu tun hat. Vielmehr haben die Narren der Unterstadt etwas zu feiern: Gegründet im Jahre 1868, wird die Gesellschaft 2018 stolze 150 Jahre alt.

Das bedeutet, dass es in der recht kurzen Fasnet-Kampagne 2018 auch in der Unterstadt heiß hergehen wird, wenn erst einmal die Bändel aufgehängt sind. In diesem Jahr durfte der Vertreter der Freiämtler am 6. Januar nach 18 Uhr die Fasnet offiziell eröffnen – Wolfgang Baumann als Vertreter des Jubiläumsvereins freute sich schon lange drauf. Am Sonntag, 4. Februar, gibt es einen Ausflug für die Unterstädter: Seelbach ruft wieder einmal, wie alle zwei Jahre. Die Mitglieder der dortigen Eulenzunft freuten sich schon, wie bei jedem Auftritt der Gäste aus Triberg, wissen die Freiämtler.

Dann aber „goht’s au im Schdättle degegge“, die Fasnet naht mit Riesenschritten: Am Mittwoch, 7. Februar, wird sie gesucht am Grießhaber-Parkplatz. Und wenn sie gefunden ist, geht es gegen 18 Uhr in Richtung „Bären“, wo die Unterstädter Fasnetpuppe aufgehängt wird. Am Schmutzige beginnt um 14.30 Uhr der Umzug der Kinder, die Katzenmusik, an der sich auch die Mitglieder der Stabhalterei beteiligen. Danach findet das übliche närrische Treiben bis zum Teufelsumzug ab 19 Uhr im Städtle statt.

Unterstadtnarren feiern im Kurhaus

Der Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten der Unterstadtnarren aber findet am Fasnetsamstag, 10. Februar, statt: Ausnahmsweise im Kurhaus feiern die Mitglieder ihr Jubiläum, das ein exzellentes Programm bieten wird, mit vielen ausgefallenen Ideen – wie man es von den Unterstadtnarren gewohnt ist. Ab 18.30 Uhr ist Saalöffnung, das Programm beginnt um 20 Uhr. Karten für diesen außergewöhnlichen Abend kann man im Vorverkauf am Mittwoch, 24. Januar, von 19 bis 21 Uhr im Hotel Bären erwerben. Auch wenn die Nacht kurz sein wird – pünktlich zum großen Umzug am Fastnachtssonntag, 11. Februar, werden die freiämtler Narren wieder fit sein und am Umzug teilnehmen, wieder mit einem außergewöhnlichen Thema. Am Rosenmontag, 12. Februar, sieht man die Narren der Stabhalterei in Vöhrenbach, wo sie am Umzug der Heimatgilde Frohsinn teilnehmen werden. Dieser beginnt um 14.30 Uhr, Aufstellung ist ab 13 Uhr.

Am Dienstagabend, 13. Februar, beginnt für die Fastnachter um 18 Uhr ein trauriges Ereignis: Die Fasnet erlebt ihr schauerliches Ende, sie wird Raub der Flammen auf dem Marktplatz. Die Mitglieder der Stabhalterei werden ihre Fasnetpuppe gegen 18 Uhr abhängen und zum Marktplatz transportieren, wo sie gemeinsam mit den beiden Puppen der Narrengemeinde Oberstadt und der Narrenzunft Triberg bei Wehklagen dem Feuer übereignet werden.