Triberg Triberger Sozialverband sucht neues Domizil

Der Vorstand des VdK-Ortsverbande ist derzeit stark dezimiert, dennoch sollen die Beratungen in absehbarer Zeit weiter gehen.

Raumschaft Triberg – Dass die Neujahrsfeier des Ortsverbands VdK zum letzten Mal im Hotel Bären stattfindet, daran ließ Peter Birkenholz bei der Begrüßung keinen Zweifel. „Wir schließen unser Hotel am 30. September“, verriet der Bärenwirt den rund 40 versammelten Mitgliedern des Sozialverbandes. Falls die Jahresversammlung noch im September stattfinden könne, müsse der Ortsverband erst für 2019 ein neues Vereinslokal suchen. Dabei sei es sicher nicht einfach, in Triberg eine geeignete Lokalität zu finden.

„Wir können uns auch abwechselnd in Schonach treffen“, schlug Schriftführerin Erika Probst vor. Schließlich wohnen viele Mitglieder auch in den beiden Gemeinden. Gerhard Droll wies darauf hin, dass es in jeder Gemeinde Vereinslokale gebe, bei denen man vielleicht Gastfreundschaft genießen könne.

Peter Birkenholz, der im Vorstand als Kassierer fungiert, begründete seine Eröffnungsrede. „Der Vorstand ist stark dezimiert, darum muss der Kassierer aushelfen“, sagte er. Der ehemalige Vorsitzende, Robert Teufel, sei im Klinikum und sein Nachfolger, André Priem, habe sich bei einem Sturz verletzt und müsse ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Aber wenn er wieder gesund sei, könnten die Beratungen weitergehen. Nur der Vorsitzende habe die Fortbildung zum sozialen Berater absolviert. Brigitte Teufel überbrachte den Anwesenden die herzlichsten Grüße von ihrem Mann Robert. „Wir brauchen für den Kaffee-Nachmittag der Senioren im Pflegeheim St. Antonius noch einige Helfer“, warb Birkenholz. Bei der jährlichen Veranstaltung, die der Triberger Sozialverband jeweils im Mai organisiert, habe es 2017 zu wenig Servicekräfte gegeben. Spontan meldeten sich Elfriede Faller und Ursula Schwer als Helferinnen.

Als das Mittagessen aufgetischt wurde, war die Freude groß. Es gab Kalbsbraten, Gemüse und Spätzle. Danach wurde noch Hefezopf und Kaffee serviert. Das Essen war für die Mitglieder kostenlos. Am Ausgang stand ein kleines Schweinchen, das mit Spenden gefüttert werden konnte.