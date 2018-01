Triberg Triberger Narren nehmen das Geschehen in der Wasserfallstadt auf die Schippe

Vom Greifvogelpark bis zur Bürgermeisterwahl – nichts bleibt verschont beim Zunftball im Kurhaus.

In die Hochsaison der „fünften Jahreszeit“ startete am Samstag die Narrenzunft mit dem traditionellen Zunftball im Kurhaus. Neben tänzerischen Einlagen wurde das politische und gesellschaftliche Geschehen in der Region auf die Schippe genommen. Eröffnet wurde die närrische Veranstaltung vom Fanfarenzug unter der Leitung von Lisa Datzmann. Michelle Buck gab mit dem traditionellen Narrenspruch „Im Namen des Herrn Entechrist“ den Startschuss für den Einmarsch der Hästräger zu den Klängen des Narrenmarschs, der von der Stadtkapelle gespielt wurde.

Zunftmeister Volker Fleig begrüßte neben Bürgermeister Gallus Strobel und den Ehrenmitgliedern der Triberger Narrenzunft besonders die Vertreter der Narrenzünfte aus den Ortsteilen und der Wasserfallstadt. Zum sechsten Mal in Folge wurde der Jugendteufelstanz aufgeführt. Vizezunftmeister Sven Ketterer führte als Hausmeister des Kurhauses durch das kurzweilige Programm und wusste immer wieder Anekdoten aus dem vergangenen Jahr zu berichten. Den Auftakt zum Reigen der Tänze bildete die Zumba-Tanzgruppe des Turnvereins Hornberg mit einem fetzigen Auftritt.

„Wochenlang hat man verhandelt, doch es hat sich nichts gewandelt“, blickte Zunftmeister Volker Fleig in seiner Büttenrede zunächst auf das politische Geschehen in der Bundeshauptstadt. „Doch hier bei und auf dem Land, da nehmen es noch richtige Männer in die Hand“, reimte Fleig weiter. Sowohl die Fusion der Volksbank Kinzigtal mit der Triberger Volksbank zur Volksbank Mittlerer Schwarzwald als auch Themen rund um das Triberger Rathaus und dessen Verwaltung nahm Fleig gekonnt auf die Schippe.

„Und Ende letztes Jahr, da war es soweit: Die Bürgermeisterwahl war an der Zeit. Und der erste Kandidat, der war kein Vogel, sondern unser Gallus Strobel. Ein anderer Kandidat, der hat vergessen, wo er wohnt, aber der wird heute nicht verhohnt“, spottete Fleig über die Bürgermeisterwahl, in deren Vorfeld eine nicht formgerecht eingereichte und in der Folge nicht zugelassene Bewerbung für Aufsehen gesorgt hatte. Aber auch die Nachbargemeinde Schonach wurde von Fleig mit etlichen humorvollen Seitenhieben versehen. Rhythmus brachte neben der Jugendteufelstanzgruppe unter Sabine Wagenseil und Lara Fleig, die mit einem „Becherrap“ im Schwarzlicht für Begeisterung sorgte, auch eine vierköpfige Gruppe um Axel Fenski in den Kurhaussaal. Als Schrottband erzeugten sie mithilfe einfacher Werkstattausrüstung groovige Beats und bekamen dafür viel Applaus. Die Damen der Narrenzunft faszinierten als Strichmännchen mit einem Schwarzlichttanz durch verschiedene Schlagerepochen das Publikum im nicht ganz voll besetzten Saal.

Für Lacher sorgte der Auftritt von Stefan Hermann und Rolf Meier, die als Vogelpark-Duo das Geschehen in der Wasserfallstadt und darüber hinaus aus luftiger Perspektive betrachteten, wobei Greifvogel Meier Angst um seine Stelle hatte, da Gremmelsbachs Ortsvorsteher Storz als Konkurrenz zum Vogelpark einen „Wildsaupark“ errichten wolle.

Die beiden wussten aber beispielsweise auch zu berichten, dass eine Dampflok bei den von der Stadtverwaltung organisierten Tunnelfahrten auf halber Strecke den Geist aufgegeben habe oder dass der Nußbacher Ortschaftsrat beim Beseitigen der Umzugsreste nach der letzten Fasnacht zur „ältesten Krabbelgruppe Deutschlands“ geworden sei. Weitere Triberger Geschichten hatten Francesca Herrmann, Beate Fenski sowie Eva Kammerer „auf dem Bänkle“ am Boulevard zu bieten. Krönender Abschluss des gut dreistündigen Programms war der Auftritt des Männerballetts. „Wir haben eine richtige Jugend, und die hat gezeigt, was sie kann“, zeigte sich Volker Fleig nach dem Programm begeistert vor allem von der Leistung der jungen Mitglieder.