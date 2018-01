Triberg Triberger Narren mit Wasser zurück ins Leben geholt

Die Figuren der Triberger Fasnet werden geweckt, rund 100 Zuschauer verfolgen das Spektakel.

Traditionell wird in Triberg am Dreikönigstag die fünfte Jahreszeit eröffnet. Anlässlich des 150-jährigen Bestehens gab es dabei allerdings in diesem Jahr eine Besonderheit.

Der Narrenbrunnen stand am Dreikönigstag, dem offiziellen Beginn der Fasnet im Südwesten, im Mittelpunkt bei Triberger Teufeln und den anderen Narren der Wasserfallstadt. Geleitet wurde die Zeremonie diesmal, wegen ihres Jubiläums, von den Unterstadtnarren der Stabhalterei Freiamt.

Der Erste, der das „eiskalte Wasserfallwasser“, das durch einige Tage Erwärmung durch eine Million Lichter laut Baumann warm sein sollte, zur Erweckung bekam, war der Fuchs. Danach ging es Schlag auf Schlag: Der Vorsitzende der Triberger Narren, Volker Fleig, erweckte Federeschnabel, Teufel und Spättle ebenso, danach wurde der Gutseleschlecker geweckt.

Die Gremmelsbacher Narrenchefin Steffi Laube schaffte es, den echten Holzschuhklepfer ebenso ins Leben zurück zu holen wie die Glepfdohle. Auch die Nußbacher Figuren Strohdrescher sowie die Gflächtwieber und die Katze schüttelten sich kurz nach dem Erhalt des Lebenselixiers durch Sonja Schätzle – und waren dann voll da.

Dies war das Zeichen für die Stadtmusik und die Narrengruppen, die begannen, aufzumarschieren. Zur Freude aller hatte bereits zur Eröffnung der Veranstaltung der Fanfarenzug aufspielen können.

Unter der Leitung von Lisa Datzmann zeigten die Musiker, dass sie über eine spielfähige Mannschaft verfügen. Auch die Garde aus Nußbach unterstützte die Fastnachtsröffnung, dazu waren wieder die Narrenräte aller Vereine anwesend sowie etwa 100 Zuschauer.

Einen flotten Tanz zeigten heuer die Gutseleschlecker, der von Manchem erwartete Teufelstanz wird wohl erst wieder zum Fackelumzug der Triberger Fasnet am „Schmotzigen“ stattfinden. Wolfgang Baumann gab darüber hinaus auch die Termine für die recht kurze Fasnet bekannt. Im Anschluss an die Erweckung ging es weiter in der Aula des Kurhauses, wo Speis und Trank die Gäste erwarteten.