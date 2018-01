Triberg Triberger Hotelier erhält goldenes Zertifikat

Die Investitionen in die Schwarzwald Residenz von Georg Wiengarn werden belohnt: Das Hotel hat beim Dehoga-Umweltcheck teilgenommen und erhält die Auszeichnung in Gold vom Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz.

Neben einer engagierten Öffentlichkeitsarbeit, wie der Organisation des lebendigen Adventskalenders für einen sozialen Zweck und der Comedy Nights, denkt die Geschäftsleitung der Schwarzwald Residenz auch stets an die Belange des eigenen Hauses.

Und so hat das Hotel am Dehoga-Umweltcheck für Hotellerie und Gastronomie mit Erfolg teilgenommen. Die Geschäftsinhaber Georg und Manuela Wiengarn durften im Dezember diese hohe Auszeichnung in Gold vom Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz entgegennehmen.

„Auf dieses goldene Zertifikat sind wir sehr stolz, haben sich doch darin unsere laufenden Investitionen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz bestätigt. Umweltbewusstes Handeln spart Geld und das trotz steigender Energiepreise und bei höherer Belegung“, zieht Georg Wiengarn Bilanz.

„Nachhaltiges und umweltbewusstes Handeln sind inzwischen unverzichtbarer Teil einer professionellen Betriebsführung. Deshalb stellen wir uns der Verantwortung und haben uns an diesem Umweltcheck beteiligt." Letztlich sei es die Summe der Maßnahmen, die zum Erfolg führt. Doch es beginne bei einer konsequent umweltschonenden Ausrichtung des Betriebs und damit einer entsprechenden Haltung aller Mitarbeiter. "Diese Auszeichnung ist gültig bis November 2019, danach müssen wir sie neu beantragen“, ergänzte Manuela Wiengarn.

Der Dehoga-Umweltcheck ist die Fortsetzung der gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium 2006 gestarteten Energiekampagne Gastgewerbe des Dehoga-Bundesverbands, an der sich zwischenzeitlich fast 6000 gastgewerbliche Unternehmer beteiligen. Sämtliche Teilnehmer des Umweltchecks müssen sich einer kritischen Überprüfung der Bereiche Energie- und Wasserverbrauch, Abfallaufkommen beziehungsweise Restmüll und Lebensmittel, wie beispielsweise regionaler Einkauf, unterziehen. Für jede der vier Kategorien sind differenzierte Grenzwerte und Anforderungen für die Auszeichnungsstufen Bronze, Silber und Gold festgelegt. Dabei werden die individuellen Besonderheiten der Betriebe umfassend berücksichtigt.