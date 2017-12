Triberg Triberger Gemeinderat setzt Schwerpunkte

Die Stadtverwaltung hat in der letzten Sitzung des Jahres den Haushaltsentwurf eingebracht, Beratung und Beschluss folgen im Januar. 750 000 Euro sind für den Bau des Parkdecks Badinsel vorgesehen.

Den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr brachte die Verwaltung am Mittwoch in den Gemeinderat ein. Ein guter Brauch sei die Haushaltseinbringung zum Jahresende, so Bürgermeister Strobel, die Beratungen und der Beschluss sollen im Januar vonstatten gehen.

Strobel ging in seiner Haushaltsrede zuerst auf das Jahr 2016 ein, dieses lief erfreulicherweise besser, als geplant: Statt 116 500 Euro aus den Rücklagen zu entnehmen, konnten dieser sogar knapp 758 700 Euro zugeführt werden. Die allgemeinen Rücklagen beliefen sich Ende 2016 auf 1,99 Millionen Euro – nach Abzug der Mindestrücklage verblieben somit knapp 1,8 Millionen Euro für den Haushalt 2017.

2017 allerdings entwickelte sich vor allem aufgrund von Gewerbesteuerrückzahlungen deutlich schlechter als geplant. Mit 1,9 Millionen Euro Gewerbesteuer rechnete man, geschätzt werden wohl nur 1,6 Millionen Euro in die Stadtkasse fließen. Dadurch und aufgrund unvorhergesehener Mehrausgaben wird es für 2017 nötig sein, statt der 700 000 Euro knapp 1,5 Millionen Euro aus den Rücklagen zu entnehmen. Damit stehen für das Haushaltsjahr 2018 aus den Rücklagen nur noch knapp 300 000 Euro zur Verfügung.

Der Verwaltungshaushalt 2018 soll sich auf 12,77 Millionen Euro belaufen – rund 636 000 Euro mehr als im Vorjahr. Auf der Einnahmenseite sind vor allem Verbesserungen bei der Einkommens- und Umsatzsteuer prägend, bei den Ausgaben wird sich vor allem die Finanzausgleichs- und Kreisumlage erhöhen. Immer weiter steigen indes die Kosten für die Kinderbetreuung, von 235 000 Euro im Jahr 2010 auf nunmehr 735 300 Euro 2018. Nicht rütteln werde man trotz angespannter Haushaltssituation an den Vereinszuschüssen, seien die Vereine doch für das gesellschaftliche Miteinander entscheidend, hieß es in der Gemeinderatssitzung.

2018 soll sich auf 12,77 Millionen Euro belaufen – rund 636 000 Euro mehr als im Vorjahr. Auf der Einnahmenseite sind vor allem Verbesserungen bei der Einkommens- und Umsatzsteuer prägend, bei den Ausgaben wird sich vor allem die Finanzausgleichs- und Kreisumlage erhöhen. Immer weiter steigen indes die Kosten für die Kinderbetreuung, von 235 000 Euro im Jahr 2010 auf nunmehr 735 300 Euro 2018. Nicht rütteln werde man trotz angespannter Haushaltssituation an den Vereinszuschüssen, seien die Vereine doch für das gesellschaftliche Miteinander entscheidend, hieß es in der Gemeinderatssitzung. Der Vermögenshaushalt musste deutliche Ausgabenreduzierungen erfahren. Ein Schwerpunkt wird mit knapp 750 000 Euro der Bau des Parkdecks Badinsel sein, 70 000 Euro sind für den Ausbau der Realschule und nochmals dieselbe Summe für die Planungskosten zur Sanierung des Freibads eingeplant. Breitbandausbau und Straßenbereich sollen mit knapp 465 000 Euro zu Buche schlagen. Das Volumen des Vermögenshaushalt soll sich auf 3,08 Millionen Euro belaufen: 2,07 Millionen für Investitionen, rund 400 000 Euro Zuführung an den Verwaltungshaushalt und 610 000 Euro an Tilgungen. Da man aber lediglich Einnahmen von 1,48 Millionen Euro kalkuliert, muss der Rest mit Rücklagenentnahme von 300 000 Euro und einer Kreditaufnahmen von 1,3 Millionen Euro finanziert werden.

musste deutliche Ausgabenreduzierungen erfahren. Ein Schwerpunkt wird mit knapp 750 000 Euro der Bau des Parkdecks Badinsel sein, 70 000 Euro sind für den Ausbau der Realschule und nochmals dieselbe Summe für die Planungskosten zur Sanierung des Freibads eingeplant. Breitbandausbau und Straßenbereich sollen mit knapp 465 000 Euro zu Buche schlagen. Das Volumen des Vermögenshaushalt soll sich auf 3,08 Millionen Euro belaufen: 2,07 Millionen für Investitionen, rund 400 000 Euro Zuführung an den Verwaltungshaushalt und 610 000 Euro an Tilgungen. Da man aber lediglich Einnahmen von 1,48 Millionen Euro kalkuliert, muss der Rest mit Rücklagenentnahme von 300 000 Euro und einer Kreditaufnahmen von 1,3 Millionen Euro finanziert werden. Im Eigenbetrieb Wasserversorgung sollen die Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan weitestgehend konstant bleiben. Ein Schwerpunkt in den Investitionen liegt bei der Sanierung des Hochbehälters Wässerlewald mit rund 100 000 Euro.

sollen die Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan weitestgehend konstant bleiben. Ein Schwerpunkt in den Investitionen liegt bei der Sanierung des Hochbehälters Wässerlewald mit rund 100 000 Euro. Im Tourismusbetrieb soll sich der Erfolgsplan auf 2,39 Millionen Euro belaufen, im Vermögensplan auf 830 500 Euro. Die Verlustabdeckung für die Stadt wird sich auf rund 552 000 Euro belaufen, mehr als doppelt so viel wie die geplante Verlustübernahme im Jahr 2017. Grund hierfür sind die hohen Investitionen, die im Tourismusbereich rund um den Neubau des Verbrauchermarktes geplant sind sowie umfangreiche Sanierungen im Bereich Brandschutz im Kurhaus.

Trotz aller Schwierigkeiten will man 2018 mit 610 000 Euro die volle Tilgung leisten. Inklusive der beiden Eigenbetriebe wird sich die Tilgung sogar auf rund 700 000 Euro belaufen. Für die Finanzierung der großen Maßnahmen 2018 (Breitband, Parkdeck, Kauf Triberger Bahnhof) wurde für das kommende Jahr ein Darlehen von 1,3 Millionen Euro eingeplant.

Strobel mahnte an, dass sich die Stadt Triberg, wie auch viele Städte und Gemeinden in der Nachbarschaft, mit der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Haushaltes weiter auseinandersetzen muss – unter diesem Gesichtspunkt könnten auch Steuer- und Gebührenerhöhungen nicht ausgeschlossen werden, schloss Strobel.