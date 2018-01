Triberg Triberger Gemeinderat senkt Gebühren

Die Wasserrechnung für die Triberger Haushalte fällt 2018 niedriger aus, auch das Abwasser wird günstiger. Allerdings zeichnen sich wegen des Investitionsstaus künftige Anhebungen bereits ab.

Triberg – Entsprechend der Verpflichtung zur jährlichen Neukalkulation der Wassergebühren legte die Verwaltung dem Gemeinderat neue Zahlen vor. Demnach könnten die Wassergebühren von 2,31 Euro pro Kubikmeter auf 2,28 Euro gesenkt werden. Allerdings, so gab die Verwaltung zu bedenken, sei dieser Preis sehr knapp kalkuliert.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung, so wurde ausgeführt, hat in der Satzung eine Gewinnerzielungsabsicht enthalten. Demnach könnte der Preis auch belassen werden, die dadurch entstehenden Gewinne dem Vermögenshaushalt für Investitionen zugeführt werden.

Klaus Nagel, Freie Wähler, legte nahe, die Gebühren aufgrund der Haushaltslage und des Investitionsstaus in der Wasserversorgung nicht zu senken. Klaus Wangler (CDU) sah dies anders. Der Gemeinderat habe eine jährliche Neukalkulation der Gebühren gewollt, dies sollte auch so bleiben und entsprechend vollzogen werden, was im Endeffekt eine ehrliche Abrechnung gegenüber dem Verbraucher bedeute. Auch Susanne Muschal (SPD) sah dies so, mahnte aber, den Bürger darauf hinzuweisen, dass es bei Investitionen in der Wasserversorgung dann auch wieder zu massiven Erhöhungen kommen kann. Bei sechs Gegenstimmen und einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat dann für die Senkung der Kosten je Kubikmeter auf 2,28 Euro. Die Kalkulation für die Abwassergebühren legte die Verwaltung dem Gemeinderat ebenfalls vor. Auch ließe sich aufgrund der Zahlen eine Verringerung der Gebühren von derzeit 3,07 Euro pro Kubikmeter auf 2,98 Euro durchführen, die Niederschlagswassergebühr bleibt bei 50 Cent pro Kubikmeter. Klaus Wangler stellte fest, dass dies ja die gleiche Ausgangslage wie bei der Wasserversorgung sei und am Ende stimmte der Rat auch hier bei vier Gegenstimmen und einer Enthaltung der Senkung auf 2,98 Euro je Kubikmeter zu.