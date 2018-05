Triberg Triberger Fußballer trauern um Alexander Albert

Der FC Triberg erinnert in einem Nachruf an sein Ehrenmitglied. Eine Trauerfeier ist am 16. Mai.

Der FC Triberg 1910 trauert um sein langjähriges Ehrenmitglied Alexander Albert, der am 6. Mai im Alter von 83 Jahren verstorben ist. Die Trauerfeier ist am Mittwoch, 16. Mai, 14 Uhr, auf dem Friedhof in Triberg.

In seiner über 70-jährigen Vereinszugehörigkeit vertrat Albert den Verein viele Jahre als aktiver Spieler. Nach dieser Zeit war er lange Jahre als Vorstandsmitglied im Spielausschuss und im Jugendbereich tätig. Von 1977 bis 1987, also mehr als zehn Jahre, war er als stellvertretender Vereinsvorsitzender für die Entwicklung des Vereins mitverantwortlich.

Während seiner langjährigen Vereinszugehörigkeit war er auch immer wieder bei den verschiedenen Bauprojekten sehr engagiert, würdigt der FC Alberts Verdienste. So half er bereits beim Clubhaus-Bau Ende der 50-er Jahre tatkräftig mit. Aber auch bei anderen Baumaßnahmen wie dem Neubau des städtischen Umkleidehauses in den 60-er Jahren, dem Sportplatzbau 1976 oder der großen Clubhaus-Sanierung 1982 waren seine handwerklichen Kenntnisse und Fähigkeiten gefragt. Viele Jahre war er auch bei der Vereinsheim-Bewirtung und den alljährlichen Vereinsfesten, gemeinsam mit seiner Frau Maria, ein zuverlässiger Helfer und eine wichtige Stütze des Vereins, heißt es im Nachruf des FC. Auch nach seiner aktiven Vorstandsverantwortung war er dem Verein eng verbunden.

Für seine Verdienste um den FC Triberg wurde ihm 1970 die silberne und 1973 die goldene Vereinsehrennadel verliehen, und als Höhepunkt seiner vielfältigen Vereinsehrungen wurde er 1980 beim 70-jährigen Vereinsjubiläum für sein außerordentliches Engagement zum Ehrenmitglied des FC Triberg ernannt. Auch der Südbadische Fußballverband würdigte seine Aktivitäten um den Fußballsport im Jahr 1977 mit der Verleihung der Verbandsehrennadel.

Alex Albert war durch seine ruhige und angenehme Wesensart sowie durch seinen kompetenten Sachverstand eine große Stütze, betont der FC Triberg. Der FC Triberg verliere „einen Freund und Sportkameraden“, dem der Verein stets ein ehrendes Gedenken bewahren werde.

Am Dienstag, 15. Mai, 18.30 Uhr, ist das Totengebet in der Triberger Wallfahrtskirche. Die Trauerfeier folgt am Mittwoch, 16. Mai. Und am Samstag, 19. Mai, wird dem Verstorbenen um 9 Uhr in der Wallfahrtskirche im Gebet gedacht.