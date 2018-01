Triberg Triberg wirbt auf der Tourismusmesse für die Wasserfallstadt

Tipps für Tagesausflüge sind sehr gefragt, stellen die Triberger Standbetreiber auf der Stuttgarter CMT fest. Auch Minister Guido Wolf und Landrat Sven Hinterseh informierten sich über die neuen touristischen Angebote der Wasserfallstadt.

Triberg – Noch bis Sonntag, 21. Januar, präsentiert sich Triberg mit einem eigenen Stand unter dem Dach der Schwarzwald-Tourismus GmbH auf der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, der CMT Stuttgart – die Urlaubsmesse für Caravan, Motor und Touristik. An den neun Messetagen informieren mehr als 2000 Aussteller aus 100 Nationen zu den Themen Freizeit und Urlaub und machen dadurch Lust auf die nächste Urlaubsreise. Partnerländer sind in diesem Jahr Panama und Ungarn. Erwartet werden mehr als 250 000 Reise-Interessierte.

Hohen Besuch am Stand hatte dabei die Triberger Delegation. Beim Tourismustag referierte der Minister für Justiz und für Europa, Guido Wolf, vor etwa 1000 Vertretern aus der Tourismusbranche im Kongresszentrum der Messe über aktuelle Tourismustrends. Im Anschluss stattete der Minister einen Besuch am Triberg-Stand ab. Bereits beim Juristensymposium Anfang Dezember in Triberg hatte er gegenüber Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold seinen Besuch angekündigt. Sehr interessiert zeigte sich der Minister an den neuen Tourismusangeboten der Wasserfallstadt mit Greifvogelpark und dem Triberg-Land mit interaktiven Modellbauanlagen.

Auch der Landrat des Schwarzwald-Baar-Kreises, Sven Hinterseh, erkundigte sich ausführlich über die touristische Entwicklung von Triberg, zumal der Landkreis derzeit ein Tourismuskonzept erarbeitet.

Der Triberg-Stand wurde an diesem Tag betreut durch Lisa Moosmann und Praktikantin Mara Kienzler von der Tourist-Information. Darüber hinaus war das Parkhotel Wehrle mit Dominique Ettel und Uhrenträger Raymond Wiedel mit am Stand. Auch weitere Triberger Beherbergungsbetriebe werben auf der Urlaubsfachmesse am Triberg-Stand, so wie Barbara und Bernd Wernet vom Hilserhof in Gremmelsbach.

Besonders nachgefragt wurden Tagesausflugstipps mit Besuch des Wasserfalls und des Schwarzwaldmuseums, die moderierten Tunnelfahrten im Dampfsonderzug und das Triberger Schinkenfest in Verbindung mit dem Schwarzwälder Trachtenumzug.