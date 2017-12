Triberg Toller Start für den 14. Triberger Weihnachtszauber

Die Veranstalter sind zufrieden, das milde Wetter lockt mehr Besucher an. Am Mittwoch gibt es das erste Feuerwerk-Finale. Alle Bilder von der Eröffnung gibt es hier.

Zumindest musikalisch rieselte der Schnee an den ersten beiden Weihnachtszaubertagen, als die Künstler auf der Natur- und auf der Kurhausbühne mit ihren Darbietungen winterliche und weihnachtliche Stimmung verbreiteten. Während die milden Temperaturen und teilweise stürmischer Wind die letzten Schneereste wegschmelzen ließen, schmolzen die Besucher dahin angesichts der funkelnden Pracht von einer Million Lichtern und der winterlichen Kulisse im Kurhaus und rund um den Wasserfall.

Das milde Wetter hat dabei einen positiven Einfluss auf die Besucherzahlen. "Der Auftakt war besser als erwartet", sagt Organisator Thomas Weisser, der mit dem Besuch an den ersten beiden Tagen zufrieden war, wie er auf Nachfrage des SÜDKURIER berichtet.

Das Programm bot zum Auftakt wahrhaft magische Momente. Die japanische Pianistin Tamako Murakami verzauberte die Zuhörer mit ihren Melodien. Unter anderem sorgte sie mit den Themen aus den Star-Wars-Filmen für ungewohnte Pianoklänge.

Verzaubert hat auch "The Magic Man" Willi Auerbach das Publikum mit seinen Illusionen. Scheinbar mühelos stellte er die Naturgesetze auf den Kopf und verblüffte die Zuschauer immer wieder neu.

Als "The Awesome Ministers" haben sich drei junge Männer den großen Rock- und Popklassikern der vergangenen 40 Jahre verschrieben. Unplugged, nur mit Gitarrenbegleitung und Cajon, setzten sie musikalische Maßstäbe. Den musikalischen Geist des wohl erfolgreichsten Folkrock-Duos der Welt, Simon & Garfunkel, versprühte die Formation Graceland. Begleitet von einem erstklassigen Streichensemble sorgten Thomas Wacker und Thorsten Gary für Gänsehautmomente bei Klassikern wie "Mrs. Robinson" und "The Sound of Silence". Mit The Golden Voices of Gospel, dem Kuhglockenduo Aniuta und Maik und dem Schwarzwald-Quintett verbreiteten am Eröffnungstag zudem treue Weihnachtszauberkünstler musikalische Festtagsstimmung.

In der Kinderwelt kommen die kleinen Besucher auf ihre Kosten. Bei Puppentheater, Märchenerzählerin und der rasanten Bikeshow von Radkünstler Daniel Rall erlebten die Kleinsten ihren ganz eigenen Weihnachtszauber.