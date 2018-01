Triberg Stummfilm mit Livemusik im Triberger Kino

Die Zuschauer werden cineastisch in das Jahr 1925 versetzt: Das Schonacher Bildungswerk präsentiert die temporeiche Komödie „Sieben Chancen“ von und mit Buster Keaton.

Triberg/Schonach (bk) Zur Kooperationsveranstaltung „Stummfilmkino mit Livemusik“ mit den Kronenlichtspielen Triberg lädt das ökumenische Bildungswerk Schonach am Sonntag, 21. Januar, ein. Gezeigt wird an diesem Nachmittag der Film „Sieben Chancen (oder der Mann mit den 1000 Bräuten)“ von und mit Buster Keaton.

Zum Inhalt von „Sieben Chancen“ (Seven Chances, 1925): Der junge Makler Jimmie Shannon (Buster Keaton) ist bankrott. Da kommt die Aussicht auf eine Millionenerbschaft wie gerufen. Der einzige Haken ist, dass er bis zum Abend seines 27. Geburtstags verheiratet sein muss. Doch woher so schnell eine Heiratswillige finden? Zuerst will ihn keine, doch zum Schluss kann er sich vor heiratswütigen Frauen kaum retten.

„Eine temporeiche Komödie mit einer gut abgestimmten Mischung aus Liebe, Action und Slapstick-Komik. Ein Kino-Abend für Augen und Ohren, der für Besucher aller Generationen Vergnügliches verspricht“, versprechen die Veranstalter und informieren: „Zu den Zeiten der Stummfilme hatten der Mann am Klavier, der Geiger, der Geräuschemacher am Schlagzeug, das Salonorchester und die Sinfonieorchester die Aufgabe – am besten live – dem stummen Geschehen auf der Leinwand einen hörbaren Ausdruck zu geben.“

An diesem Abend in Triberg wird der Stummfilmmusiker Günter A. Buchwald den Film musikalisch begleiten. Günter A. Buchwald ist einer der weltweit wenigen Spezialisten. Er widmet sich seit den 1970er Jahren diesem kreativen Spannungsfeld als improvisierender Musiker, als Dirigent und als Komponist.

Beginn dieser besonderen Filmvorführung ist um 17 Uhr. Der Eintritt zum Kinoerlebnis beträgt zehn Euro inklusive des Begrüßungssektes.