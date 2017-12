Triberg Stammkünstler beim Triberger Weihnachtszauber

Sie gehören seit vielen Jahren zum Triberger Weihnachtszauber und sind mittlerweile echte Evergreens. Künstler, die Jahr für Jahr die Besucher begeistern.

So wie das Glockenduo Anita und Maik aus dem benachbarten Hornberg. Mit ihren 50 Kuhglocken zaubern sie im Nu gute Stimmung auf die Naturbühne. Am heutigen Donnerstag und am Samstag begeistern sie auch die Kinder mit ihrem Programm.

Ein Gute-Laune-Garant ist Sandy Rose. Bei der temperamentvollen Schlagersängerin mit den roten Haaren springt der Funke zum Publikum schon nach den ersten Takten über. Viele Fans nehmen weitere Anreisen in Kauf, um die Sängerin bei ihren Auftritten auf der Naturbühne und im Kurhaus zu erleben. Sandy Rose ist heute, Donnerstag, im Kurhaus und auf der Naturbühne zu erleben.

Mit unverkennbarem amerikanischem Akzent unterhält Rebecca Weisser die Zuhörer und singt internationale Weihnachtshits. In den Anfangsjahren als Duo, erfreut Rebecca Weisser seit einigen Jahren mit ihrer Solostimme das Publikum. Noch viele weitere Künstler, wie Rolf Royce und Candy Andy und das Schwarzwald Quintett, um nur einige zu nennen, gehören zu den Dauerbrennern beim Triberger Weihnachtszauber.