Triberg Stadt Triberg setzt Rotstift bei Investitionen an

Die Fraktionen haben den Haushalt 2018 einstimmig verabschiedet. Der Kindergartenzuschuss hat sich seit 2010 verdreifacht.

Triberg – Der Beschluss zum Haushalt 2018 stand im Triberger Gemeinderat auf der Tagesordnung. Er erfolgte einstimmig. Wie gewohnt hatte man den Haushalt im Dezember 2017 eingebracht, erinnerte Bürgermeister Gallus Strobel. Insgesamt könne man stolz darauf sein, dass man angesichts eines schwierigen Jahres 2018 einen genehmigungsfähigen Haushalt zustande gebracht habe. Bei dieser Gelegenheit dankte er auch der stellvertretenden Kämmerin Christin Rinnus.

Für die CDU-Fraktion stellte Klaus Wangler fest, dass die Planungen des Haushaltes die Verwaltung vor eine schwierige Aufgabe gestellt habe. Daher dankte er im Namen seiner Fraktion allen Beteiligten, insbesondere Christin Rinnus, für die Arbeit. Da das Jahr 2017 sich schlechter als geplant entwickelte, bedeute das in der Konsequenz, dass für 2018 weniger Mittel aus den Rücklagen zur Verfügung stehen. Um den Haushalt überhaupt genehmigungsfähig zu gestalten, musste einmal mehr ein Waldverkauf knapp 315 000 Euro eingestellt werden. „Wir fordern hier einen Sperrvermerk in voller Höhe – Ertrag bringendes Vermögen sollte man nicht veräußern“, so Wangler. Insgesamt stehe die Fraktion hinter dem Haushalt 2018 und hinter den nötigen Kreditaufnahmen, vor allem angesichts des niedrigen Zinsniveaus.

Einige markante Zahlen aus dem Haushalt nannte Wangler: So fallen die Gewerbesteuereinnahmen nach Verrechnung der Umlage um rund 250 000 Euro geringer aus als 2016. Der Zuschussbedarf für den Kindergarten belaufe sich auf 735 000 Euro, die Mittel für den Kindergarten haben sich damit seit dem Jahr 2010 verdreifacht. Trotz steigender Einnahmen beim Wasserfall schlage die Verlustabdeckung der Tourismusbetriebe mit rund 550 000 Euro zu Buche – allerdings seien hier auch recht hohe Investitionen geplant. Die Einnahmen am Wasserfall sind mit 1,05 Millionen Euro geplant, für das Triberg-Land mit 200 000 Euro.

Sicher eine Summe, mit der man sich am oberen Ende des Erreichbaren befinde. Hier sollte dem Gemeinderat noch eine Erläuterung der Aufteilung des Einheitspreises Wasserfall und Triberg-Land vorgelegt werden, so Wangler. Für die CDU-Fraktion forderte er außerdem eine Beratung möglicher Investitionen bei einer Verbesserung der Haushaltslage nach Priorität und möglichen Zuschusserwartungen seitens des Gemeinderates. Hier sollten Dinge, wie Aussegnungshalle Triberg, Burggarten oder Hintertalstraße in Nußbach und Abbau der Engstelle Leutschenbachstraße in Gremmelsbach, in Erwägung gezogen werden. Abschließend dankte Wangler der Verwaltung noch für die Beschaffung enormer Zuschussmittel – ohne diese wären viele Maßnahmen nicht durchführbar.

Für die Freien Wähler dankte Klaus Nagel der Verwaltung, und hier ebenfalls besonders Christin Rinnus, für deren Arbeit, dank deren ein genehmigungsfähiger Haushalt zustande gebracht wurde. Den Freien Wählern, so Nagel, gehe es darum, das „Haus“ Triberg zu halten, aber auch aufzuhübschen, sprich den Wohnwert zu erhalten oder zu verbessern, Infrastruktur zu pflegen und ergänzen, das soziale Leben zu fördern, Probleme zu beseitigen und Liebenswertes zu erhalten.

Mit dem Haushalt 2018 zeigte sich Nagel insgesamt zufrieden. Bei etlichen Streichungen habe man doch auch einige wichtige Investitionen, so etwa im Breitbandausbau, Parkdeck Badinsel oder die Planungen für das Freibad und die Realschule, die Investitionen in den Brandschutz des Kurhauses und die Arbeiten entlang der Gutach inklusive der Brücke zum Edeka-Markt.

Nagel sprach auch die hohen Kosten in der Kinderbetreuung an. Trotz allem mussten einige gewünschte Investitionen geschoben werden. Er erinnerte hier an die längst überfällige Sanierung des Triberger Friedhofs und des Feuerwehrhauses. Und er mahnte an, den denkmalgeschützten Amtshausschopf nicht zu vergessen, hier hatten ehrenamtliche Helfer schon mehr als 340 Stunden Arbeit geleistet, die mündliche Zusage zur Verfügungstellung finanzieller Mittel sollte hier eingehalten werden. Abschließend betonte er, dass die Freien Wähler dem Haushalt 2018 zustimmen werden.

Für die SPD-Fraktion erklärte Susanne Muschal, dass sie nicht noch einmal näher auf die hinlänglich bekannten Zahlen eingehen wolle. Jedoch dankte sie ebenfalls der Verwaltung und Christin Rinnus für die Erledigung der schwierigen Aufgabe zur Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts. Bezüglich der hohen Kosten in der Kinderbetreuung stellte sie fest, dass man sich einig war, dass es das wert sei und die Bedarfszahlen dies ja auch bestätigten. Natürlich fielen einige gewünschte Investitionen, wie das Feuerwehrgerätehaus, Waldsportbad, Aussegnungshalle oder Anbau der Realschule, dem Rotstift zum Opfer. Die SPD sehen jedoch Einsparpotenzial bei den Planungskosten, würde der Gemeinderat ermächtigt werden, sich früher in die Projekte einzubringen.

„Wir wissen, dass der Bürgermeister uns gerne fertige Projekte präsentiert und uns dann zur Entscheidung treibt, doch eine frühere Einbindung des Gremiums könnte durchaus fruchtbar sein“, so Muschal. Sie forderte auch, die Energiekosten sämtlicher städtischer Liegenschaften auf den Prüfstand zu stellen – es sei durchaus wünschenswert, dass der Bürgermeister in dieser Hinsicht auch so innovativ wäre, wie er es in anderen Bereichen durchaus sei. Nicht aus den Augen verlieren dürfe man auch den immensen Investitionsstau im Bereich Straßen und Kanäle, wobei es hier mancherorts sicherlich sinnvoll sei, auf den Breitbandausbau zu warten. Insgesamt dürfe man aber nicht vergessen, dass man in den vergangenen Jahren große Investitionen, etwa im touristischen Bereich oder Schulen, getätigt habe. 2018 werde nun sicherlich ein schwieriges Jahr – es bleibe eigentlich nichts anderes übrig, als den Blick optimistisch auf 2019 und die folgenden Jahre zu richten.

Bürgermeister Strobel dankte den Rednern für ihre Beiträge. Auch er sprach nochmals die zahlreichen Investitionen der vergangenen Jahre an und ergänzte, dass man ja trotz aller Schwierigkeiten auch 2018 einiges geplant habe. Bezüglich des Waldverkaufes erklärte er sich mit einem Sperrvermerk einverstanden: „Wald wollen wir ja alle nicht wirklich verkaufen.“ Das Gremium stimmte dann auch einstimmig für den Sperrvermerk.

Auch über den Antrag der CDU im Falle einer Verbesserung der Haushaltslage über dann mögliche Investitionen zu beraten, ließ Strobel abstimmen und auch hier war sich der Gemeinderat einig, dies so zu beschließen. Heinz Hettich warf ein, dass man sich in diesem Fall auch über die Erhöhung des Wasservorrates der Heidensteinquelle unterhalten sollte, dort hatten Anlieger schon vor Jahren Leitungen gegraben und würden nun immer noch auf die Erhöhung des Speichervolumens warten. Strobel wiegelte hier ab: In einer der kommenden Sitzung wolle Michael Dold von der Aquavilla zu Besuch kommen, er habe diesbezüglich einige Vorschläge zu machen, wie Strobel verriet. Hettich mahnte an, die Ideen, die schon seit Jahren vorliegen, dann aber auch umzusetzen. Abschließend beschloss der Rat einstimmig den Haushalt 2018.

Haushalt

Im Hoheitsbereich sieht der Haushaltsplan 2018 im Vermögenshaushalt eine Summe von gerundet 1 2, 775 Millionen Euro vor, im Verwaltungshaushalt 3,084 Millionen Euro. An Kreditaufnahmen sind 1,300 Millionen Euro vorgesehen. Für die Wasserversorgung sind im Erfolgsplan 625 200 Euro vorgesehen, im Vermögensplan 348 050 Euro. Im Tourismus-Erfolgsplan sind 2 ,390 Millionen Euro eingestellt, im Vermögensplan 830 500 Euro. Kreditaufnahmen sind bei diesen Posten nicht geplant.