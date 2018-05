Triberg Stabhalterei Freiamt streicht Narrenabend

Geschichtsträchtig war die Hauptversammlung der Fasnetgesellschaft Stabhalterei Freiamt, von Auflösung ist entgegen einiger Gerüchte aber keine Rede.

Triberg – „Nein, wir lösen uns nicht auf, weil das Hotel-Restaurant Bären im Herbst schließt. Allerdings werden wir im nächsten Jahr keinen Narrenabend durchführen, weil wir uns als kleiner Verein durch unser gelungenes Jubiläumsfest doch ganz schön verausgabt haben“, betonte Oberstabhalter Weissi. Es war eine geschichtsträchtige Hauptversammlung der Narrengesellschaft Stabhalterei Freiamt Triberg – die letzte, in der Wolfgang Weissenberger den kursierenden Gerüchten deutliche Worte entgegensetzte.

„Wir haben etliche Anträge für Vereinsaufnahme als Gutse­leschlecker, wir haben dafür für 1000 Euro Stoff eingekauft – da werden wir uns ganz sicher nicht auflösen“, stellte Weissenberger fest. Unter anderem war an diesem Abend eine Satzungsänderung nötig, die allerdings, wie Peter Birkenholz feststellte, lediglich eine Umstellung der einzelnen Paragrafen bedeutete, der Inhalt sei gleich geblieben. „Das Finanzamt wollte eine Anpassung an die Mustersatzung“, nannte er Gründe der Neufassung. Zuvor hatten Protokollführer Bernhard Spanier und Kassierer Jürgen Schwer auf das abgelaufene Vereinsjahr geblickt, letzterer humorvoll in Sachen „Was hat uns dieser Termin eingebracht?“ – da war auch manches, was hinsichtlich Aufwand und Ertrag maximal Kostendeckung erbrachte. Dennoch stand am Ende ein kleines Plus, das für das Jubiläumsjahr auch dringend notwendig war, wie er betonte. Der Oberstabhalter zeigte sich erfreut über das, was eigentlich erst im nächsten Jahr relevant wäre – das Fest zum 150-jährigen Bestehen des rührigen Vereins. „Wir haben im Herbst mit den Proben begonnen, nebenbei haben wir den tollen Umzugswagen unter Anleitung von Werner Schneider gebaut, beides kam bestens an. Dazu war das Bühnenbild einmalig“, stellte er fest. Ohne die Hilfe des Fanfarenzugs sei das alles nicht möglich gewesen.

Was die Zukunft betrifft, habe man derzeit „keinen Plan“, denn vorläufig habe man noch nichts gefunden. Eine Option stehe noch aus, ansonsten werde man sich mit der Stadtverwaltung besprechen. 2019 werde man sich zunächst auf die Straßenfasnet besinnen. Zudem sei man von den Burghexen Tryberg angefragt worden, ob man bei deren Fest zum 25-Jährigen helfen wolle am 2. und 3. Februar beim Hexenfest rund um Burg und Kurhaus. In den nächsten Tagen und Wochen gebe es eine von Heike Reffler geplante Maiwanderung zur Escheck und zurück über den Stöcklewaldturm. Beim Stadtfest werde man mit der Feuerwehr tätig. Am 9. Juni werde das Vereinskegeln durchgeführt. Martin Mayer sprach als Vertreter der Stadt und Stadtmusik. Er war beeindruckt, was die kleine, feine Narrenschar zustande gebracht habe sei phänomenal. Bei den Wahlen gab es kaum Überraschungen, allerdings kündigte Rolf Schwer an, dass er letztmals als stellvertretender Vorsitzender zur Verfügung stehe. Er wurde einstimmig gewählt, wie auch Kassierer Jürgen Schwer, Protokollführer Bernhard Spanier und Beisitzer Frank König. Schriftführerin Dagmar Kienzler stand schon länger nicht mehr zur Verfügung, ihr folgt Martina Schwer, die das Amt schon einige Monate kommissarisch führte. „Eine ganze Woche habe ich mich vorbereitet, nun sind gerade mal zwei Personen anwesend“, klagte Rolf Schwer bei der Ehrung für 13 langjährige Mitglieder.

Ehrungen

Für 50 Jahre Mitgliedschaft bei der Narrengesellschaft Stabhalterei Freiamt Triberg wurden Georg Armbruster und Hans Peter Gerland geehrt. Seit 40 Jahren unterstützen Hedwig Birkenholz, Rudi Dippel, Winfried Fehrenbach, Wolfgang Kammerer, Klaus Kuenz, Hannelore Pfaff, Peter Pfaff, Magda Sackmann, Karl-Heinz Weißhaar, Dieter Wlsdorf die Stabhalterei und seit 30 Jahren Helge Datzmann. (hjk)