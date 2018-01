Triberg Sonderfahrten mit dem Dampfross durch den Winter komme an

900 Fans nehmen an vier Sonderfahrten mit Dampflokomotive teil. Der 17-jähriger Philipp Saier moderiert unterwegs die Strecke, die über Triberg führt.

650 Höhenmeter überwindet die badische Schwarzwaldbahn auf einer Gesamtstrecke von 150 Kilometern. Die Gebirgsstrecke begeistert gerade im Winter viele Bahnfans und Touristen. Das zeigte sich bei den Weihnachtsfahrten mit dem Dampfsonderzug.

Insgesamt vier Fahrten mit einer historischen Dampflok standen auf dem Fahrplan. An vier Tagen boten die Eisenbahnfreunde Zollernbahn mit der Stadt jeweils eine gut dreieinhalbstündige Fahrt von der Wasserfallstadt nach Hausach an.

Zufrieden mit der Nachfrage zeigt sich Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold auf Anfrage. „Wir hatten dieses Jahr ein Durchschnittsjahr, was die Nachfrage an den Tunnelfahrten betrifft“, erläutert Arnold. Dennoch sei er sehr zufrieden mit den Weihnachtsfahrten. Bis zu 250 Karten seien pro Fahrt verkauft worden, sodass sogar ein zusätzlicher Wagen an den Zug angehängt wurde, um alle Fahrgäste unterzubringen. Zwischen 800 und 900 Interessierte hätten so über die Weihnachtstage an den Tunnelfahrten teilgenommen, schätzt der Stadtmarketingleiter. Arnold ist sich sicher, dass auch der Weihnachtszauber dazu beitrage. Die Eisenbahnfreunde Zollernbahn starteten von Rottweil aus und brächten von dort aus auch schon Besucher mit zum Triberger Weihnachtszauber. „Die Stadt organisiert nach den Zugfahrten auch Shuttlebusse, die zum Weihnachtszauber fahren“, schildert Arnold weiter.

Philipp Saier moderiert im dritten Jahr die Sonderfahrten mit der Dampflok. Der siebzehnjährige Gymnasiast wies die Mitfahrer nicht nur auf landschaftliche Besonderheiten hin, sondern hatte auch Hintergrundinfos zur Geschichte der Schwarzwaldbahn in Petto. Er wechsle sich mit Gottfried Philipp aus Schonach ab, der schon jahrelange Erfahrung beim Kommentieren der besonderen Zugfahrten habe. Vom Bahnhof der Wasserfallstadt ging es zunächst nach St. Georgen. Dieses tunnelreiche Stück der Schwarzwaldbahn wolle man den Besuchern nicht vorenthalten.

„Ganze 18 Tunnel gibt es auf diesem kurzen Streckenabschnitt“, informiert Saier. In der benachbarten Bergstadt werde die Lok dann umgekoppelt, erläutert er. „So verschneit habe auch ich die Bahnstrecke noch nie gesehen“, meinte Saier. Sichtlich begeistert von der gepuderten Landschaft und der qualmenden Lok zeigten sich auch viele der Passagiere. An der Strecke warteten etliche Fotografen auf das beste Fotomotiv. „Die stehen zwar immer da, doch im Winter ist es sicherlich noch mal etwas Besonderes“, sagt der Schüler.

Doch nicht nur er hatte während der Fahrt einiges zu tun. Auch Zugführer Markus Schmidt von den Eisenbahnfreunden Zollernbahn und sein Team sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Genauso wie Schmidt sind auch der Lokführer, Heizer und das Bewirtungsteam ehrenamtlich für den Verein tätig.

Von St. Georgen ging es nach Hausach, von wo der Zug die Heimfahrt nach Triberg antrat.

Angebot seit 2003

Bereits seit 2003 gibt es die Fahrten mit einer Dampflok. „Im Laufe der Jahre haben wir das Angebot aber aufgestockt, weil die Nachfrage so groß war, dass wir sie zum Teil nicht mehr stemmen konnten“, sagt Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold. So können Interessierte und Fans seit drei Jahren zusätzlich zu den Oster-, Weihnachts- und Frühlingsfahrten jeden Sonntag im Juli und August das Kooperationsangebot zwischen der Stadt Triberg und den Eisenbahnfreunden Zollernbahn wahrnehmen. Auch die Termine für das kommende Jahr stünden bereits fest, erzählt Arnold.