Triberg Schwarzwaldverein verlegt einige Termine

Tourenänderung sind nach Streichung des Panoramabusses notwendig, Sperrung von B 500 und Bahnstrecke ist der Grund.

Der Schwarzwaldverein Triberg macht alle Wanderfreunde darauf aufmerksam, dass sich durch die Streichung des Panoramabusses das Wanderprogramm ändert.

Das Landratsamt gab Anfang April laut Schwarzwaldvereins-Ortsgruppe überraschend bekannt, dass der Panoramabus von Triberg zum Thurner voraussichtlich bis zum 30. September wegen einer Sperrung der B 500 vom Neueck bis zur Kalten Herberge nicht verkehrt. Da die Ortsgruppe Triberg einige Wanderungen mit diesem Bus vorgesehen hat, sind Änderungen unvermeidbar. Der Verein bemüht sich, diese Wanderungen so zu verschieben, dass das Programm trotzdem durchgeführt werden kann. Der Verein bittet deshalb besonders die Aushänge und die Veröffentlichungen in den Tageszeitungen zu beachten. Die angekündigte Wanderung auf dem Hahn- und Henne-Weg im Harmersbacher Tal wird auf einen späteren Termin verlegt.

Da von Samstag, 28. April, bis Freitag, 18. Mai, auch die Bahnstrecke von Triberg nach Hausach gesperrt ist, würde die Fahrt mit Bus und Bahn hin- und zurück mehr als drei Stunden in Anspruch nehmen, informiert der Schwarzwaldverein. Deshalb wandert die Ortsgruppe am Sonntag, 29. April, auf dem neuen Qualitätsweg „Wald-Wasser-Läufer“ bei Unterkirnach. Dieser wird zwar erst am 1. Mai mit Hansy Vogt eingeweiht, zeigt aber auch jetzt schon seine Qualitäten. Start ist im Ortskern. Die Wanderung führt zunächst hinauf zur Ruine Kirnegg und weiter zum Wildgehege Salvest. Über den Römerweg mit den uralten Spurrillen geht es hinunter zum Kirnacher Bahnhöfle. Hier wird das Tal durchquert, und auf der anderen Seite des Baches kommen die Wanderer an der Romäusquelle und Maria Tann vorbei, bevor der Weg zur Täfelestanne ansteigt und dann mit einem herrlichen Blick über Unterkirnach zum Ausgangspunkt zurückführt. Nach einer Einkehr geht es zurück nach Triberg.

Treffpunkt ist um 13 Uhr am Marktplatz in Triberg. Die etwa zehn Kilometer lange Tour ist leicht, die An- und Abstiege betragen nur 175 Meter. Ausnahmsweise wird die Anfahrt von 15 Kilometern mit Privatautos durchgeführt. Zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist eine Anmeldung bis Freitag, 27. April, bei Wanderführerin Otti Kaye unter der Telefonnummer 07722/7 74 41 74 erforderlich.