Triberg/Schonach/Schönwald Schnelle Helfer des Roten Kreuzes stemmen 299 Einsätze

Die First Responder werden beim DRK Triberg/Schonach und in Schönwald immer wichtiger. Sie sind oft als erste vor Ort, wenn Menschenleben akut in Gefahr sind.

Auf ein in vielerlei Hinsicht erfolgreiches Jahr blickten die Rotkreuz-Mitglieder der Ortsgruppe Triberg-Schonach im Hotel "Bären" in Triberg zurück. Zahlreiche hochoffizielle Anlässe wie Schwarzwaldpokal, Schinkenfest oder Weihnachtszauber beschäftigten die Mitglieder zusätzlich. Bei der Begrüßung betonte der Vorsitzende Georg Wiengarn, auch in diesem Jahr habe die Ortsgruppe wieder viel vor, nachdem sich die Wogen endlich geglättet hätten. Es soll beispielsweise sechs Blutspende-Termine geben, aus terminlichen Gründen nur zwei in Triberg, aber vier in Schonach. Neu aufgestellt sei die Breitenausbildung, die von Volker Lehmann organisiert werde.

Schriftführerin Cornelia Hiep­ler informierte über die Vorstandstätigkeit, bei der „das Wohl des Ortsvereins stets im Vordergrund stand und steht.“ Doch auch das Frühlingsfest, die Beteiligung am Kinderferienprogramm mit Harry Kaiser und seinen Helfern sowie zahlreiche Aktionen des Jugendrotkreuzes zählte sie auf, dazu je drei Blutspende-Aktionen in Triberg und Schonach. Es gab wieder eine Mitglieder-Werbeaktion.

San-Bereitschaftsleiter Jens Schwarzwälder berichtete von 22 Dienstabenden, die gemeinsam mit Furtwangen erfolgten. In der Regel seien sieben bis neun Helfer aus dem Ortsverein dabei. Vom „Helfer vor Ort“ (HvO) brachte Uwe Böttcher die Einsatzzahlen mit: 299 Mal rückte der First Responder aus, in Triberg 100 Einsätze, in Schonach 108 und 76 in Schönwald. Dazu kamen je sieben Fahrten nach Nußbach und Gremmelsbach sowie eine in Furtwangen. Die Zahlen stiegen fast kontinuierlich an, von 242 im Jahr 2015, mit einem Rückgang 2016 auf 218 und zuletzt 299.

Erfreulich sei die Mitgliederentwicklung beim Jugendrotkreuz, wusste Felix Schwer. Waren es im Jahr 2016 noch 13 Mitglieder in Triberg/Schonach sowie drei in Schönwald, wuchs die Zahl um zwei im Ortsverein Triberg/Schonach und um ein junges Mitglied in Schönwald. Um bekannter zu werden und zugleich ein wenig Geld zu verdienen, sammelte die Gruppe Weihnachtsbäume ein, beteiligte sich mit einem Kinder-Schminkstand am Schinkenfest, unterstützte Dietmar Wiebel im Rahmen der Ungarn-Hilfe, sorgte beim Warentauschtag für Kaffee und Kuchen und war beim Weihnachtsmarkt Nußbach wie auch beim adventlichen Senioren-Nachmittag in Schonach als Chor aktiv.

Einen satten Gewinn trotz hoher Investitionen vermeldete Schatzmeister Daniel Forwig. Die Ortsgruppe habe auch viel Geld in die Fortbildung gesteckt. Sein Wirtschaftsplan orientiere sich am vergangenen Jahr. Kassenprüfer Michael Kreyer bestätigte Forwig eine ausgezeichnete Arbeit. Franz Otto Fehrenbach betonte im Namen der Stadt, das DRK leiste eine vorbildliche Arbeit, alle zögen an einem Strang. Zur Entlastung der Helfer bei Blutspende-Aktionen will Dietmar Wiebel eine Ehrenamtsgruppe bilden mit Leuten, die nicht unbedingt Mitglieder seien. Zudem soll der Flohmarkt beim Schonacher Depot versuchsweise auf den Sommer verschoben werden, auf den 21. und 22. Juli. Hilfe könne er brauchen bei der Beladung des Ungarn-Lastwagen, die am 26. Mai erfolgen soll. Am 7. Juni sei Schinkenfest.

Kreisgeschäftsführer Wilfried Baumann und Jürgen Lippold dankten dem Ortsverein für den unermüdlichen Einsatz. Viele Berührungspunkte mit dem DRK sah Feuerwehrkommandant Jens Wallishauser.

Der Ortsvorsitzende ehrte langjährige Mitglieder. Leider sei Hans Alt, der gemeinsam mit Paul Dold für 55 Jahre Mitgliedschaft hätte geehrt werden sollen, erst vor wenigen Tagen gestorben. Für 50 Jahre wurde Else Faller gewürdigt. Thomas Scherer gehört dem DRK seit 45 Jahren an, 40 sind es bei Harry Kaiser. Cornel Fix unterstützt seit 35 Jahren, 30 sind es bei Rafet Kaygisiz, Michael Kreyer und Michael Schuler. Sebastian Otto gehört seit 20 Jahren dazu, zehn Jahre sind es bei Matthias Tritschler und fünf bei Tobias Scherer.