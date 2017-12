Triberg Schnee verwandelt Triberger Weihnachtszauber in echten Winterzauber

Schnee verwandelt Triberger Weihnachtszauber in echten Winterzauber

Feuerkünstler Saraph entfacht bei seiner Show über dem Wasserfall ein Flammeninferno und Biker Daniel Rall begeistert kleine und große Zuschauer mit einen Tricks, die in eine fantasievolle Geschichte verpackt sind.

Triberg – Über Nacht hat sich der Triberger Weihnachtszauber auch in einen Winterzauber verwandelt. Gut 20 Zentimeter Neuschnee fielen in der Nacht zum Donnerstag und bedeckten das gesamte Areal mit einer perfekten, weißen Schneedecke. Zahlreiche Helfer sorgten dafür, dass die Wege bis zum Beginn des Veranstaltungstages schnee- und eisfrei waren und die Besucher an Tag vier eine winterliche Kulisse wie aus dem Bilderbuch vorfanden.

Der Wasserfall in blutrotes Licht getaucht, die Dunkelheit von grünen und blauen Laserstrahlen zerschnitten. Und dann entfacht auf dem Wasserfall ein wahres Flammeninferno, wenn Feuerkünstler Saraph seine Show beim Triberger Weihnachtszauber präsentiert. Die Feuershow auf dem Wasserfall ist allabendlich ein großer Anziehungsmagnet, für den die Weihnachtszauberbesucher gerne auch längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Dank eines ausgeklügelten Leitsystems werden die Besucherströme optimal gelenkt. Damit auch die kleinsten Besucher die Show sehen können, wurde in diesem Jahr für sie und ihre Eltern die Plattform direkt am Wasserfall reserviert.

Währenddessen zeigt auf der Wasserfallplattform Saraph alias Hannes Schwarz seine Show. Die steht in diesem Jahr unter dem Motto "Saraph trifft Eldur Toa". Es ist das erste Aufeinandertreffen des Triberger Feuerkünstlers mit seinem Mentor in einer gemeinsamen Show. Wie sich Saraph im Spiel mit dem Feuer und mit seinem Mentor und Lehrmeister schlägt, ist allabendlich fünf Mal zu sehen. Die Feuershow ist aber nicht alleiniger Anziehungspunkt. Am gestrigen Donnerstag sorgten die Drum Stars erneut für mächtig Wirbel mit ihrer wilden und lauten Percussionsshow, das musikalische Pendant dazu servierten Piano Vocal im Kurhaus.

Auf der Naturbühne rockten das Schwarzwald Quintett und die Gruppe Colour the Sky. In der Kinderwelt hat sich Bike-Künstler Daniel Rall etwas einfallen lassen: Seine Tricks verpackte er in eine Geschichte, die ihn mit seinem Fahrrad durch den Schwarzwald führt. Immer wieder muss er Hindernisse überwinden, ehe er endlich beim Triberger Weihnachtszauber ankommt. Unterhaltsam verpackt, mit Assistentin Katharina als Co-Moderatorin, versammelten sich bei den Shows viele Besucher vor der Bühne im Burggarten.

Programm

Programm ab 15 Uhr auf der Naturbühne und im Kurhaus: Randy Club, Rebecca Weisser, Zydeco Annie & Swamp Cats, Colour the Sky. Stadt- und Kurkapelle Triberg, Magic Acoustic Guitars. Kinderwelt: Puppentheater, Märchenerzählerin, Bike-Show. Am Wasserfall: ab 17.30 Uhr fünf Mal Feuershow. (spr)