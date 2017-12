Triberg SÜDKURIER-Riesenrad bietet Blick über gesamtes Weihnachtsdorf

Beim Triberger Weihnachtszauber ist der SÜDKURIER als Medienpartner dabei und bietet den Besuchern ein großes Vergnügen.

Besucher, die sich einen Überblick über das funkelnde und glitzernde Weihnachtszauberareal verschaffen wollen, haben vom SÜDKURIER-Riesenrad aus die beste Sicht. Bei einer Fahrt in einer der offenen Gondeln können die Besucher sich in 20 Metern Höhe einen Überblick über das Geschehen im Weihnachtsdorf an der Naturbühne und in der Kinderwelt verschaffen, während zwischen den Baumwipfeln hindruch die Feuershow von Saraph durchschimmert.