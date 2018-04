Triberg Realschüler müssen nachsitzen

58 Schüler müssen bei der Deutsch-Prüfung an der Triberger Realschule ran.

Eigentlich wäre schon alles vorbei gewesen für die 58 Prüflinge der Realschule, denn Deutsch ist das erste Fach, zu dem die schriftliche Abschlussprüfung geschrieben wird. Viele Klassen in Baden-Württemberg wären eigentlich schon auf Abschlussfahrt, wäre da nicht der Tag gewesen, an dem in Bad Urach festgestellt wurde, dass der Umschlag mit den Prüfungsunterlagen geöffnet worden war.

Landesweit mussten so die Schüler der Realschulen quasi nachsitzen und über neue Prüfungsaufgaben brüten. Eigentlich wären es drei Schüler mehr gewesen – diese aber werden wohl wegen verschiedener Gründe, die nicht sie selbst verantworten müssten, ihre Prüfung erst im nächsten Jahr machen, alle mit Attest, wie Realschulleiter Waldfried Sandmann mitteilte. „Wer beispielsweise einen Gips am Arm hat, kann selbst die Nachprüfungstermine in einigen Tagen nicht schreiben“, nannte er Gründe. Die Auswahl sei gut: Eine Textbeschreibung Lyrik zu Erich Kästners „Kleines Solo“, bei dem die „Einsamkeit zu zwei“ eine wichtige Rolle spielt, eine Textbeschreibung zum Prosatext „Die Botschaft“ von Jutta von der Lühe; der Text beschreibt einen Morgen im Leben eines Jungen, dessen Alltag von Trostlosigkeit geprägt ist.

Offensichtlich auch sehr beliebt, ein Kompendiumsthema: „Flüchtlinge bei uns – Aufgabe und Chance für alle Beteiligten?“ Dabei soll das Thema so aufgebaut werden, dass der Text einen journalistischen Beitrag für einen Schülerwettbewerb der Landeszentrale für politische Bildung darstellen soll – geschrieben für eher jugendliche Leser – mit Informationen über Fluchtursachen, aber auch Aufgaben, Herausforderungen und Chancen sollen dabei erörtert werden. Das vierte Thema beschäftigt sich mit dem produktiven Umgang mit Texten am Beispiel von „Meine Schwester Sara“ – die Geschichte des jüdischen Mädchens Sara, das nach Konzentrationslager und Tod der Eltern im KZ mit vier Jahren von einer südafrikanischen Burenfamilie adoptiert wird und dort ebenfalls Ausgrenzung erleben muss. Mithin ein Thema, das heute wieder so aktuell ist wie vor 80 Jahren.

Wenn die Prüfungen vorbei sind, geht es auf Klassenfahrt, dann folgt der mündliche Teil am 18. und 19. Juni. Für alle, die es dann geschafft haben, findet Ende Juni dann der Abschlussball statt.