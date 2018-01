Triberg Pflegeheim St. Antonius setzt jetzt junge Europäer ein

Freiwillige helfen im Triberger Pflegeheim bei Besorgungen und Mahlzeiten mit. Die soziale Betreuung der Bewohner soll so verbessert werden.

Das Pflegeheim St. Antonius in Triberg testet neue Lösungsmöglichkeiten für aktuelle Probleme in der modernen Pflegelandschaft aus. Damit schlägt die Einrichtung in der Wasserfallstadt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Mit der Aufnahme von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Mitarbeiterstab soll die soziale Betreuung ausgebaut und die Situation der Bewohner damit verbessert werden.

Die jungen Leute leisten einen Europäischen Freiwilligendienst (EFD) im Rahmen des Förderprogramms Erasmus ab. Die beiden Ziele dabei, sie im Pflegeheim zu schäftigen, sind: Die Wohnqualität für die Bewohner soll bei vorhandenem Personal gesteigert und gleichzeitig der europäische Gedanke gestärkt werden.

Nach umfangreicher Antragstellung und Qualitätsprüfung bekam die soziale Triberger Einrichtung 2016 die Akkreditierung erteilt. St. Antonius darf nun bis zu vier Freiwillige pro Jahr aufnehmen.

Seit September 2017 sind jetzt die beiden Rumänen Gabriel Lup und Narcis Lupesku in Triberg und unterstützen die Mitarbeiter des Pflegeheims in der Alltagsbetreuung der Bewohnerinnen und Bewohner.

„Unsere Pflegekräfte sind voll ausgelastet, deshalb kommt die soziale Betreuung leider zu kurz“, beschreibt der Leiter der Einrichtung, Norman Herr die momentane Situation. „Umso wichtiger sind die Freiwilligen, die sich Zeit nehmen können, den Tag mit den Betreuten zu gestalten“, erläutert Heimleiter Herr weiter.

Konkret bedeutet dies, beim Verteilen der Essen an die Senioren mit zu helfen, und wenn nötig, diese auch beim Einnehmen der Mahlzeiten zu unterstützen. Ferner gehören zu den Aufgaben Spiele zu spielen, gemeinsam zu backen oder die Bewohner zu Veranstaltungen oder Erledigungen wie etwa zum Friseur zu begleiten.

Unterschiedliche Motive

„Ich mag es, die Leute zum Lächeln zu bringen“, erklärt Narcis Lupesku seine tägliche Motivation für den Freiwilligendienst in einem fremden Land. Anfängliche Sprachschwierigkeiten sind längst verflogen: „80 Prozent verstehe ich, nur der Dialekt ist schwer“, räumt der Rumäne ein.

Mit dem Dialekt und der badischen Grammatik hadert auch sein Kollege Gabriel Lup manchmal. Der ebenfalls 23-jährige hat in Rumänien Deutsch studiert und will künftig als Dolmetscher arbeiten. Sein Freiwilligendienst soll neben der persönlichen Entwicklung folglich auch der weiteren Verbesserung der eigenen Sprachkenntnisse dienen.

Alles in Allem also eine so genannte Win-Win-Situation – jeder hat etwas dabei gewonnen: Die Bewohner von St. Antonius erfahren Unterstützung und eine Bereicherung ihres Alltags und die jungen Männer haben die Chance, bei ihrem Deutschlandaufenthalt intensiv Land, Leute und Gepflogenheiten kennenzulernen und sich persönlich weiterzuentwickeln.

„Der Europäische Freiwilligendienst soll vor allem Jugendliche und junge Erwachsene erreichen, die sonst keine Chance hätten, mal ins Ausland zu gehen“, erklärt Katharina Singler. Sie ist die Tutorin der beiden Freiwilligen, die im Pflegeheim St. Antonius im Einsatz sind, im Gespräch mit der Redaktion.

Ein besonderes Anliegen von Katharina Singlers ist es, dass die Möglichkeit, die der EFD bietet, in Zukunft noch bekannter wird. Außerdem sei der Freiwilligendienst auch für junge Menschen aus Deutschland eine tolle Chance, die diese verstärkt wahrnehmen sollten, findet die Tutorin.

Das Programm

Jungen Menschen aus Europa in Deutschland für ein Jahr die Möglichkeit des Austausches und Kennenlernens zu ermöglichen, dafür steht der Europäische Freiwilligendienst (EFD). Der EFD ist ein Teil des Programms Erasmus+ „Jugend in Aktion“ der Europäischen Union. Junge Menschen zwischen 17 und 30 Jahren können sich dabei zwei Wochen bis zwölf Monate im Ausland engagieren: Flüchtlinge betreuen, in Kindergärten mitarbeiten, die Landschaft in einem Naturschutzgebiet pflegen, Radioprogramme erarbeiten oder eine Jugendfußballmannschaft trainieren – es gibt eine vielseitige Auswahl an angebotenen Projekten. Unterkunft, Taschengeld, Verpflegung sowie 90 Prozent der Reisekosten werden übernommen. Zusätzlich werden den Teilnehmern Sprachkurse und verschiedene Seminare vor, während und nach dem Auslandsdienst angeboten.

Informationen im Internet: www.go4europe.de