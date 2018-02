Triberg-Nußbach Nußbacher Katzen zieht es trotz Winter hinaus zum Umzug

Narren geben sich viel Mühe bei ihren Kostümen, für die Trachtenkapelle gab's beim Umzug einen Sonderpreis.

Triberg-Nußbach – Mit viel Klamauk begleitet war am Sonntagnachmittag der Fasnetumzug in Nußbach. Die Trachtenkapelle führte mit dem Narrenmarsch an. Sichtlich gealtert waren die Musiker, wiesen sie doch damit auf das anstehende 125-jährige Bestehen des Vereines hin, musikalisch aber – flott wie immer. Es folgte die Zunft, die Garde, der Elferrat, die Katzen, die Gflechtwiiber und die Strohdrescher.

Recht farbenfroh gestaltete sich der Zug ebenfalls, die Teilnehmer hatten wieder keine Mühen gescheut, dabei zu sein. Vereine und Interessengruppen waren wie immer dabei. Da war die Chorgemeinschaft als Mexikaner, Mitglieder des Sportvereins kamen als Kunstrasenzwerge die ihren Kunstrasensamen verteilten.Auch die Feuerwehr befasste sich mit Grabungen am Sportplatzberg, hatte zur Freude der Zuschauer am Straßenrand die tollsten Werkzeuge für dieses Unterfangen aufgetrieben. Ein schönes Bild gaben auch die zahlreichen Flamingos ab, der Geflügelzuchtverein hatte diese Idee, sogar mit Flamingobar. Holländerinnen, Hexen und viele Alte Wiiber waren unterwegs und scheuten die Fasnet nicht.

Beim anschließenden Narrentreiben in der Turn- und Festhalle ging es stimmungsmäßig hoch her, die Trachtenkapelle unterhielt noch einige Stunden, somit war der Stimmungspegel immer ganz oben. Die Jury am Sonntagnachmittag hatte sich mit zahlreichen Mitgliedern nicht leicht, Preise zu vergeben. Einen Sonderpreis gab es dieses Jahr für die Trachtenkapelle, deren Mitglieder immer bereit sind, vom Hemdglunkerumzug über den bunten Abend bis zum Fasnachtssonntag die Narrenzunft musikalisch-närrisch zu begleiten.