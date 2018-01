Triberg Neue Abteilung im Triberger Turnverein findet Anklang

Immer montags wird bei der Basketballgruppe an Wurf- und Korblegetechnik gefeilt, Interessierte jederzeit willkommen.

Triberg – Die Wasserfallstadt ist um ein Sportangebot reicher: Seit Sommer trifft sich eine kleine Gruppe Jugendlicher jeden Montagabend in der Jahnhalle zum Basketballspielen. Die acht Jungen sind zwischen zehn und 16 Jahre alt und werden von Felix Ludwig, dem Rektor der Triberger Grundschule, trainiert.

„Ich habe früher selbst Basketball gespielt, kann also zumindest die Basics vermitteln“, beschreibt Ludwig. Für die Teilnahme am Spielbetrieb reiche es jedoch nicht aus, relativiert der engagierte Lehrer. Dies strebt das kleine Team jedoch momentan auch nicht an. Hier geht es einfach um den Spaß am Basketball. Gefeilt wird trotzdem an der Wurf- und Korblegetechnik der Abwehr und der Kunst, den Gegner auszuspielen. Auch die Regeln werden vermittelt, denn diese sind in der ursprünglich kanadischen Sportart komplex.

Die Idee, ein Basketballteam zu gründen, hatte Leon Klausmann. Seine Schulfreunde konnte der Gymnasiast sofort dafür begeistern, um die Formalitäten kümmerte sich Felix Ludwig. „Meine Kollegin Maria Huber hatte die Idee, die Basketballgruppe als Abteilung im Turnverein laufen zu lassen“, schildert er die Herangehensweise.

Was nun noch fehlt, sind weitere Spieler. „Das Training wäre effektiver, wenn wir mehr wären“, sagt Ludwig. Daher lädt er alle interessierten Mädchen und Jungen zwischen zehn und 20 Jahren ein, bei Interesse einfach vorbeizuschauen. Das Training findet montags von 19.45 bis 21 Uhr statt.

Weitere Informationen gibt es bei einer E-Mail an Felix Ludwig unter felixludwig@outlook.de.