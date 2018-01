Triberg Narrenvereinigung Freiamt feiert Jubiläum

Die Triberger Narren blicken auf 150 Jahre fastnachtliches Brauchtum, Fridolin Kienzler war 1871 der erste Stabhalter, jetzt füllt Wolfgang Weissenberger als Weissi I. das Amt aus.

Triberg – Im Jahre 1868 soll nach amtlicher Chronik der älteste Fastnachtsverein der Wasserfallstadt gegründet worden sein, die „Narrengesellschaft Stabhalterei Freiamt Triberg gegründet 1868“ nahm damals ihre „Arbeit“ auf. Das bedeutet, dass die kleine Narrenvereinigung, die bis heute keiner Vereinigung angehört, im Jahr 2018 ihren 150. Geburtstag feiert.

Da kaum noch irgendwelche Protokollbücher aus der damaligen Zeit vorhanden sind, beruft sich der Verein auf Wilhelm Maier und Karl Lienhard, die in ihrer „Geschichte der Stadt Triberg“ schrieben: Die Entstehung der Narrenvereinigung Stabhalterei Freiamt 1868 geht auf die Erbauung der Schwarzwaldbahn in den Jahren 1866 bis 1873 zurück. Nachweislich ist aber, dass Fridolin Kienzler im Jahre 1871 als erster Stabhalter gekürt wurde. Ohne Umschweife glaubhaft ist daher, dass die führenden und leitenden Kräfte des Bahnbaus in enger Verbindung mit den Freiämtler Einwohnern die Narrengesellschaft Stabhalterei gegründet hatten. Die wurde später vorübergehend auch als Eintracht geführt.

Gerade während der Fastnacht bestand unter den Leuten das Bedürfnis nach geselliger Unterhaltung. So wurde im Jahre 1868 die damals noch lose gesellschaftliche Vereinigung gebildet, die einen lückenlosen Nachweis ihrer Existenz bis auf den heutigen Tag erbringen kann und sich allzeit der Weiterführung alter Sitten und Gebräuche und eines fastnachtlichen Brauchtums befleißigt hat. Nach der Erbauung der einstigen Brauerei Martin tagte der Verein in der dortigen Gaststätte, welche zum langjährigen Stammlokal wurde. Aber im Lauf der langen Jahre waren auch der Gasthof Gerwig, die Bahnhofwirtschaft und das frühere Hotel Kimmich, inzwischen Hotel Bären, Gemeindehaus der Freiämtler Narrengemeinde.

Bis zum heutigen Tag ist das Hotel Bären das Vereinslokal, allerdings endet diese Ära noch im Laufe des Jahres 2018. Der Verein verfügt über etwa ein Dutzend aktive, etwa 180 passive Mitglieder und rund 30 Maskenträger.

Zum 111-jährigen Bestehen der Stabhalterei Freiamt Triberg wurde im Jahre 1978 der Triberger Gutseli-Schlecker erschaffen, der damit zeitgleich seinen 40. feiert. Wie jede Narrenmaske der schwäbisch-alemannischen Fasnet hat auch diese Figur ihren tieferen Sinn: Zu früheren Zeiten wurden die Stadtbewohner aus Triberg von der Dorf- und Landbevölkerung um Triberg herum mit dem neckenden Namen Gutseli-Schlecker bedacht. Grund dafür war, dass sich die Städter mehr leisten konnten als die Landbevölkerung. Darunter fielen eben auch die Gutseli, so der alemannische Ausdruck für Bonbons.

Die Maske des freundlichen Gesellen ist aus Lindenholz geschnitzt. Auf der herausgestreckten Zunge liegt ein abgelutschtes Gutseli, das grüne Gewand stellt die Schwarzwaldtannen, die rot-weiß-rote Bollenkappe und die rot-weiß-rot gestrickten Handschuhe die Farben der Stadt Triberg dar. Die gelben Socken erinnern an die badischen Gelbfüßler. Dazu trägt er die charakteristischen handgemachten Strohschuhe. Zum Transport der Gutseli trägt der Gutseli-Schlecker einen Korb, gegen Regen oder Schnee schützt ihn der Schirm. Auf dem Häs sind ringsum 350 Gutsele (aus Styropor) aufgenäht, die in mühevoller Handarbeit hergestellt werden. Wenn die Narren vom Freiamt an Umzügen außerhalb Tribergs teilnehmen, sind häufig die Blechschlecker mit dabei. Die Musiker kommen aus allen Musikvereinen der Raumschaft. Am schmotzige Dunschdig und am Fasnetzieschdig ziehen die Freiämtler Narren gemeinsam mit den Blechschleckern durchs Städtle. Dabei sind sie überall gern gesehene Gäste. Die Musik der Blechschlecker und die Anekdoten und Witze der Narren vom Freiamt waren verantwortlich viele schöne Stunden.

Wenn nun am 6. Januar die Fasnet in Triberg offiziell beginnt, sind die Freiämtler ganz vorne dabei, denn Wolfgang Baumann wird dazu die Eröffnung gestalten.