Triberg-Nußbach Närrische Wiiber Nußbach drehen voll auf

Männer müssen nicht alles wissen, finden die närrischen Wiiber bei ihrem witzigen Programm im Sportheim.

Triberg-Nußbach – Der Fasnetgeist in Nussbach ist erwacht und die närrischen Wiiber liefen bei ihrem Nachmittag im Sportheim zur Höchstform auf. Witzig und voller Einfälle war das bühnenreife Programm, das die Frauen präsentierten. „Wir wollen was erleben – Herzbeben – und zusammen einen heben“, so der fröhliche Auftakt. Die viel beschäftigten Landfrauen folgten mit Erdepfelkäfer sammle, Schnecke vom Salat zupfe, Wiiibeerli rabmache, dem Bauern gefallen – und und und.

Die Gruppe „Saschovigü“ besang in lustiger Weise das Klimakterium der Frau mit 55 Jahren. Weiter ging es mit den Frauen der Chorgemeinschaft, auch sie hatten einen lustigen Liedvortrag, diesmal um das Ringen um die Pfunde. Viel Gelächter hatte diese zur Folge. Dazwischen heizte Alleinunterhalter Andy mit gängigen Stimmungsliedern ein. Ebenso beim Sirtakitanz oder der Polonaise, vorwärts, rückwärts, Häusle bauen und Strudel drehen. Zum Verschnaufen blieb kaum Zeit. Die Nivea-Frauen mit Niveau traten auf, priesen ihre Produkte in den höchsten Tönen an und die Putzfrauen aus Russland, die grade heute mal nicht putzten, sondern ihre Wehwechen bereden mussten und so viele Ratschläge unters Volk brachten. Maria Dieterle sang Balladen – traurige Melodien, aber mit sehr lustigem Text. Da war die Lorelei an der Reihe und auch die Aurora im Garten mit ihrer Weißwurst wurde besungen. Ihr schauspielerisches Talent bewies Liana Pfau alias Michel Müller. Bis in den späten Abend hinein feierten die Frauen mal ganz ohne Männer – denn diese brauchen ja nicht immer alles zu wissen.v