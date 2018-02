Triberg-Gremmelsbach Machtkampf um den Rathausschlüssel

Gremmelsbacher Holzschuehklepfer feiern ausgelassen mit vielen Gästen im Dorfgemeinschaftsraum.

Triberg-Gremmelsbach – Übervoll präsentierte sich einmal mehr der Dorfgemeinschaftsraum in Gremmelsbach beim berühmten Holzschuehklepferball. Aus fast allen Orten der Raumschhaft waren die Narren nach Gremmelsbach gekommen, um dem beliebten Ereignis beizuwohnen, das bis weit in die Nacht ging.

Doch bevor es richtig losging, wollte sich Zunftmeisterin Steffi Laube den Rathausschlüssel und damit die Macht im Dorf von Ortsvorsteher Reinhard Storz holen. „Ich will noch für vier Tage die Chefin des Dorfes sein“, forderte die Zunftmeisterin, wiewohl sie zuvor gemeinsam mit Musik, Glepfdohlen und Holzschuehklepfern das Gremmelsbacher Rathaus erobert hatten, doch erst im Festsaal holte sie sich endlich den Schlüssel. Danach zogen Narrenrat, Ortschaftsrat und Musikkapelle ins ehemalige Schulhaus, wo das umfangreiche, spaßige Programm mit dem Tanz der Holzschuehklepfer begann. „Dorfblääri“ Gerdi Kienzler führte auf seine unnachahmliche Weise durch das Programm und sorgte mit diversen Einlagen für Stimmung. Das Motto in diesem Jahr waren „Comics“, was sich sowohl in der Dekoration als auch in vielen Kostümierungen zeigte. Gemeinsam mit den Zunft- und Oberzunftmeistern der verschiedenen Zünfte sowie den jeweils angetretenen Gruppierungen lieferte Gerdi zudem die passenden Narrenmärsche in Neufassungen ab, so etwa in Country- oder in Techno-Style, was viel Spaß verbreitete, auch wenn der jeweilige Gesang manchmal etwas schräg rüberkam. Nach jedem Auftritt ließ sich Gerdi erinnern, dass es noch „Küsschen, Küsschen“ geben muss.

Den Beginn im Programmreigen machten zwei Gastgruppen aus Schonach, die schon seit Jahren immer wieder gerne im „Gremmschbe“ auftreten: Zunächst war es die Gruppe „Delicious“ unter der Leitung von Ramona Gutemann aus Schonach. Sie führte einen geradezu atemberaubenden Badezimmertanz auf, bei dem die Tänzerinnen auch durch sportliche akrobatische Leistungen glänzten – was Gerdi dazu verleitete, sich am Aschermittwoch gemeinsam mit der Gruppe seiner Jahresdusche zu widmen. Aber auch die „Hot-Steps“ unter der Leitung von Antje Velten begeisterten mit ihrer rasanten Tanzshow die Zuschauer.

Die Gremmelsbacher „Bachforellen“ Elke Weis und Steffi Laube schilderten gereimt etliche Ungereimtheiten im Dorfleben unter dem Motto „ein bisschen Spaß muss sein“. So erfuhr man beispielsweise von Gerdis Sockentick: Er braucht immer zwei Paar – und da helfen auch keine Fußball-Stutzen. Von Autos, die vor lauter PS-starkem Driften im Straßengraben landeten, oder von drei teuren Motorsägen, die von der Nachbarin gefunden wurden, war ebenso die Rede wie davon, wie teuer ein Rausch durch die anschließende Busreinigung werden kann, berichteten die Beiden. Corinna Dold, Sonja Kaltenbach und Anja Dold sorgten mit den Glepfdohlen für einen weiteren Höhepunkt des Abends. Als Cyborgs traten die Mädels auf und wurden dann von den Jungs „repariert“ eine tolle Show. In Tribergs Bürgermeisterzimmer kündigte sich beim Bürgermeister-Double Frank Duffner Besuch aus dem Kindergarten an, während zugleich „faule Post“ aussortiert wurde – und sein Gegenkandidat wurde per Bodyguards entsorgt. Immer wieder wurde auch Gallus Strobels Jagdhütte am Rohrhardsberg thematisiert. Köstlichst amüsierte sich dabei der echte Schultes, besonders darüber, dass er mit Thomas Weisser wieder das eine oder andere Highlight ausgeheckt hatte. Uli Kienzler hatte den Sketch vorbereitet und erntete dafür viel Gelächter und Applaus.

Den krönenden Abschluss des Abends bildete das Männerballett „Bachstelzen“ unter der Leitung von Elke Weis. Wieder einmal unglaublich fit und sehr akrobatisch bewies die Gruppe, dass Männerballett nicht nur ulkig sein muss. Erst deutlich nach Mitternacht war der offizielle Teil beendet, doch noch bis in die frühen Morgenstunden sorgte das Trio „Doit“ für Stimmung und Tanzmusik.