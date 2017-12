Triberg Love Life lockt Theaterfreunde nach Freiburg

Interessenten aus der Region können sich melden, Brigitte Knezevic hofft auf Neubeginn für Theater-Besuchsgemeinschaft.

Raumschaft Triberg (rtr) Das Theater in Freiburg wartet erneut mit einem interessanten Programm auf. Die Theater-Besuchsgemeinschaft aus der Raumschaft Triberg hat sich zwar im Herbst aufgelöst. Doch Brigitte Knezevic, die zusammen mit Sigrid Förtsch die Besuchsgemeinschaft bis dahin leitete, hofft auf einen Neubeginn. Auf besonderes Interesse könnte das Stück „Love Life“ stoßen, das an mehreren Terminen Anfang des nächsten Jahres im Freiburger Theater zu sehen ist. Brigitte Knezevic hatte die Gelegenheit, die Aufführung bereits anzuschauen und ist begeistert. Mit „Love Life“, dem amerikanischen Pendant zur europäischen Operette, von Kurt Weill und Alan Jay Lerner, „ist dem Theater Freiburg ein großer Wurf gelungen“, so Brigitte Knezevic. Das Stück erfahre einen enormen Publikumszuspruch. Die Rahmenhandlung sei aus dem Leben gegriffen, die Musik spritzig und eingängig. Mit zur Aufführung gehörten pfiffige Shownummern und Tanzeinlagen mit exzellenten Kräften.

Zu sehen ist „Love Life“ am Samstag, 28. Januar, 18 Uhr, am Freitag, 9. Februar, 19.30 Uhr, am Sonntag, 11. Februar, 19 Uhr, am Freitag, 16. Februar, 19.30 Uhr, am Donnerstag, 22. Februar, 19.30 Uhr, am Samstag, 3. März, 19.30 Uhr, am Sonntag, 11. März, 19 Uhr, sowie am Freitag, 6. April, 19.30 Uhr. Interessenten aus der Raumschaft Triberg können sich bei Brigitte Knezevic aus Schonach unter der Telefonnummer 07722/59 71 melden. Sie würde bei entsprechendem Interesse einen gemeinsamen Termin ausmachen. Die Fahrt könnte per Bus oder mit Privatfahrzeugen erfolgen.

Brigitte Knezevic bedauert, dass die Besuchsgemeinschaft im Herbst mangels Anmeldezahlen eingestellt werden musste, hofft aber auf eine Wiederauflage. Wenn genügend Interessenten da seien, könnte sich die Besuchsgemeinschaft neu formieren, vielleicht schon zur Spielzeit 2018/19.