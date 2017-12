Triberg Leuchtende Winterwelt fasziniert die Besucher beim Triberger Weihnachtszauber

Großes Finale beim 14. Triberger Weihnachtszauber: Emotionen und Unterhaltung für ganze die Familie bietet die Großveranstaltung, die am 31. Dezember mit einem großen Abschlussfeuerwerk endet.

Triberg – Bevor der 14. Triberger Weihnachtszauber, bei dem der SÜDKURIER Medienpartner ist, am heutigen Samstagabend mit einem großen Finale auf der Naturbühne und dem großen Abschlussfeuerwerk zu Ende geht, legen sich die Künstler nochmal richtig ins Zeug. Sie bieten den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis. Mit Emotionen und Unterhaltung für die ganze Familie warteten die zahlreichen Akteure auf, die an sechs Tagen auf der Naturbühne, im Kurhaus, in der Kinderwelt oder auf dem Wasserfall ihre Shows zeigten.

Dabei setzten die Künstler musikalische Kontraste. Am Freitag spielte die Stadt- und Kurkapelle Triberg solide Blasmusik. Den Himmel zumindest musikalisch färbte anschließend die aus Sachsen stammende Band Colour the Sky mit rockigen Balladen, ehe Zydeco Annie & Swamp Cats den Geist Louisianas auf die Kurhaus- und Naturbühne brachte, bis das Akkordeon qualmte. Eine ganz andere Stilrichtung schlug die Band Randy Club aus Freiburg ein, die von A wie Andreas Gabalier bis Z wie ZZ Top ein breitgefächertes Repertoire der Rock- und Pop- und Soulszene der 80- und 90 Jahre bis in die aktuelle Chartliste präsentierte. Feurige und temperamentvolle Gitarrenmelodien auf höchstem Niveau spielte das Duo Magic Acoustic Guitars.

Am heutigen Samstag sorgen unter anderem die Gruppe Diary Tale und die Lokalmatadore Rolf Royce und Candy Andy auf der Naturbühne für Stimmung. Akrobatik auf höchstem Niveau zeigt das Duo Ying Ling. Und was das Duo Extra Art auf der Bühne anstellt, treibt den Zuschauern die Lachtränen in die Augen. Bevor heute Abend die eine Million Lichter des Triberger Weihnachtszauber erlöschen, gibt es noch ein großes Abschlussfeuerwerk.

Programm heute

Bildergalerien im Internet:

Programm heute: Kurhaus und Naturbühne ab 15 Uhr: Rebecca Weisser, Diarys Tale, Duo Ying Ling, Rolf Royce & Candy Andy, Zydeco Annie & Swamp Cats, Extra Art. Kinderwelt: Märchenerzählerin, Kling Glöckchen, klingeling, Bike-Show. Wasserfall: Feuershow. (spr)