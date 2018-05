Triberg Landfrauen bewältigen vielfältiges Aufgabenfeld

Vorstandsteam der Landfrauen aus der Raumschaft Triberg nach Wahlen neu aufgestellt, Beitrag wird nahezu verdoppelt.

Franziska Scherzinger-Nagel, Isolde Kaltenbach und Gertrud Spath sind das neue Vorstandsteam der Landfrauen der Raumschaft Triberg. In der Hauptversammlung wurde Franziska Scherzinger-Nagel im Amt bestätigt, Isolde Kaltenbach und Gertrud Spath wurden neu hinzu gewählt. Kassiererin bleibt Erika Kienzler, die bereits seit 21 Jahren dieses Amt ausübt, und Schriftführerin Andrea Kienzler. Die Beisitzer Barbara Kienzler, Paulina Schwer und Rita Bolkart wurden bestätigt, Luitgard Fehrenbach und Irene Fischer neu ins Beisitzeramt gewählt. Petra Hettich und Sandra Kuner wurden erneut als Kassenprüfer bestellt.

Wahlleiterin Angelika Thoma vom Bezirks-Vorstandsteam beglückwünschte die Amtsträgerinnen und wünschte ihnen ein glückliches Händchen. Sie würdigte in ihrem kurzen Grußwort die Aktivitäten der Landfrauen und lud sie zum Landfrauenfrühstück am 6. Juni nach Buchenberg. „Da kommt mal etwas zurück“, bekräftigte sie und dankte den Landfrauen der Raumschaft auch für Engagement im Bezirk Villingen. Mit herzlichen Worten verabschiedete Franziska Scherzinger-Nagel die beiden Kolleginnen, die aus dem Vorstandsteam ausschieden. Marianne Schwer erhielt für ihre zwölfjährige Arbeit im Vorstand ein Präsent, ebenso wie Luitgard Fehrenbach, die dem Vorstandsteam neun Jahre angehörte.

Zuvor hatte Luitgard Fehrenbach ihren letzten Bericht des Vorstands abgeliefert. Sie erinnerte sich an neun schöne Jahre, an das Engagement bei der Landesgartenschau, das Mitwirken bei den Schonacher Kulturtagen, den Schönwälder Weihnachtsmärkten und an die Schülerbetreuung an der Dom-Clemente-Schule. Außerdem richtete sie ihren Dank an Petra Hettich, die die jährliche Wassergymnastik leitet, an die Chorinitiatorin Rosmarie Nock und an Sandra Kuner, verantwortlich für den Internetauftritt. Schriftführerin Andrea Kienzler lieferte in ihrem Bericht die detaillierten Fakten zum vergangenen Vereinsjahr. Gesundheitliche Themen interessierten die Landfrauen im Winterprogramm und auch der gesellige Aspekt kam bei Landfrauenfrühstück und Fasnetsessen nicht zu kurz.

Erika Kienzler präsentierte die Kassengeschäfte. Die schlossen zwar mit einem Minus ab, das von den Rücklagen aber gut aufgefangen wird. „Ihr solltet euch mal etwas gönnen“, riet Angelika Thoma hinsichtlich der gut gefüllten Rücklage. Luitgard Fehrenbach erläuterte mit einer Präsentation das vielfältige Aufgabenfeld des Landfrauenverbandes Südbaden in Politik, Gesellschaft und ländlichem Raum. So konnte sie die Gründe für die geplante Beitragsanpassung ab 2019 plausibel erklären. Der Jahresbeitrag verdoppelt sich nahezu und steigt auf 25 Euro pro Jahr. Nach der Bekanntgabe weiterer Termine schloss Scherzinger-Nagel die Versammlung.