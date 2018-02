Triberg Lagerraum im Gremmelsbacher Klärwerk wird knapp

Gemeindeverwaltungsverband plant neue Halle, Rechenschaftsbericht 2016 ist noch nicht fertig.

Raumschaft Triberg – Mit einer Vertagung begann die erste Versammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Raumschaft Triberg in diesem Jahr: Der Rechenschaftsbericht des Jahres 2016 war nicht rechtzeitig fertig geworden. Dies, weil offensichtlich die Stadt Triberg ein kleines Problem mit der Kämmerei habe. Dafür, so versprach der Geschäftsführer Alexander Kutzner, werde zur nächsten Versammlung auch der Rechenschaftsbericht des Jahres 2017 zur Verfügung stehen. Daher ging es sofort über zum eher unspektakulären Haushalt des Jahres 2018, dem wohl letzten Haushalt nach den Regeln der Kameralistik, wie auch der Schonacher Bürgermeister Jörg Frey feststellte.

Im künftig folgenden System der Doppik müsse das eine oder andere anders gelöst werden. Beispielsweise müsse man mit Haushaltsresten anders verfahren. Auf knapp 2,1 Millionen Euro bilanziert ist der laufende Haushalt, davon seien im Verwaltungshaushalt rund 1,8 Millionen Euro eingeplant, 273 500 Euro sind im Vermögenshaushalt vorgesehen. Als Umlagen wurden für Triberg 504 670, für Schonach 414 817 und für Schönwald 236 863 Euro, gesamt rund 1,16 Millionen Euro berechnet. Dazu kommen Landeszuweisungen von 547 500 Euro, Zahlungen des Kreises oder von Privatpersonen (36 000 Euro) sowie 165 700 Euro aus inneren Verrechnungen aus dem Vermögenshaushalt. 644 700 Euro des Verwaltungshaushalts entfallen auf die Personalkosten, für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Verwaltung, Schulen, Schülerbeförderung, Flächennutzungsplan und Abwasserbeseitigung) sind knapp 1,15 Millionen Euro verplant. Im Vermögenshaushalt fließen die Investitionen in der Hauptsache an die Schulen (113 000 Euro) sowie in den Abwasserbereich (Kläranlage 155 000, Kanalisation 5000 Euro).

Für eine bei der Kläranlage in Gremmelsbach vorgesehene Lagerhalle, für die rund 170 000 Euro eingestellt sind, schlug der Verbandsvorsitzende, Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel, einen Sperrvermerk vor. Der Bautechniker der Stadt, Sven Ketterer, sei beauftragt, eine solche Halle zu planen, wofür er etwas Zeit brauche. Und solange nichts Konkretes vorliege, sollen die eingeplanten Kosten eingefroren werden. Der Haushaltsplan wurde so von den Mitgliedern des Gemeindeverwaltungsverbandes Raumschaft Triberg einstimmig angenommen.