Triberg-Nußbach Kurzweilige Zeitreise in der Nußbacher Festhalle

Kurzweilige Zeitreise in der Nußbacher Festhalle

Der Musikverein Trachtenkapelle feiert sein 125-jähriges Bestehen mit viertägigem Fest. Der Festakt ist am 7. April.

Triberg-Nußbach – Der Musikverein Trachtenkapelle Nußbach feiert dieses Jahr das 125-jährige Bestehen. Terminiert ist dieses Jubiläum vom 28. April bis einschließlich 1. Mai. Bereits am 7. April findet der festliche Abend in der Turn-und Festhalle in Nußbach statt. Die Besucher erleben hier zusammen mit dem Uhrenträger eine kurzweilige Zeitreise der vergangenen 25 Jahre.

Am Samstag, 28. April, beginnt im Festzelt beim Sportplatz das Jubiläumsprogramm. Sehr abwechslungsreich und gut durchdacht, ist in diesen vier Tagen für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Recht zünftig mit Stimmung und Tanz geht es um 20.30 Uhr mit der Froschenkapelle aus Radolfzell los. Der Eintritt beträgt sieben Euro. Der Vorverkauf beginnt nach Fastnacht, die Karten sind dann bei der Tourist-Info Triberg und im Dorfladen in Nußbach erhältlich.

Mit einem feierlichen Festgottesdienst beginnt der Sonntag um 10.30 Uhr, ebenfalls im Festzelt. Die Tanzgruppe „Lou Cepoun“ aus Fréjus wird über die Tage zu Gast sein und auch hier beim Gottesdienst mitwirken. Ab Mittag sind die Musikerfreunde der Raumschaft zu Gast, die Kapellen aus Triberg, Gremmelsbach, Schonach und Schönwald unterhalten die Besucher unter dem Motto „Strohhut trifft Zylinder“. Einen bunten Abend mit viel Musik bietet bei freiem Eintritt die Bauernkapelle Mindersdorf. Am Montag, 30. April, findet die allseits beliebte Walpurgisnacht statt. DJ Blasi und die Guggenmusik „Krawazi-Ramblers“ bringen wie gewohnt Stimmung ins Festzelt. Viel Blasmusik gibt ab mittags am Dienstag, 1. Mai. Es sind die Musikvereine Leimersheim, der Musikverein Nußbach im Renchtal und der Musikverein Trachtenkapelle Niederwasser zu Gast. Den Ausklang dieses viertägigen Festes gestalten „Sepples Musikanten“. Zur Freude der Nußbacher Musikerinnen und Musiker wurden diese durch Sponsoren finanziell kräftig unterstützt, sodass im Vorfeld gut organisiert und geplant werden konnte. Über die Jubiläumstage haben sich alle örtlichen Vereine bereiterklärt, bei der Bewirtung mitzuhelfen.