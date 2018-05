Triberg-Nußbach Krawazi-Ramblers rocken den Abend

Gäste strömen in Scharen zum Festzelt in Triberg-Nußbach, DJ Blasi legt Oldies auf

Triberg-Nußbach – Großer Andrang herrschte am Montagabend. In Nußbach war Walpurgisnacht angesagt: Die Gäste strömten in Scharen zum Festzelt und alle hatten sichtlich viel Spaß, zumal von DJ Blasi mit seinem Team lauter Ohrwürmer aufgelegt wurden und durchs Zelt hallten – da war man unausweichlich zum Mitsingen und Mittanzen gefordert.

Pause machen war kein Problem, an der Hexenbar, beim Weizenhof und in der Festküche gab es genügend Möglichkeiten, sich zu stärken. Was auch genutzt wurde, die Helfer und Helferinnen der Trachtenkapelle Nußbach hatten genug zu tun, die Besucher zufriedenzustellen. Und wem das Gedränge im Zelt zu arg wurde, hatte noch die Möglichkeit, sich draußen aufzuhalten, was, trotz der nicht gerade sommerlichen Temperaturen, auch genutzt wurde. Viel Spaß hatte auch die Gastgruppe aus Fréjus, die über das Jubiläumsfest der Trachtenkapelle in Nußbach weilte.

Die Franzosen genossen den letzten Abend ihres Aufenthalts im Schwarzwald. Die Stimmung stieg noch mehr: Die Guggenmusik Krawazi-Ramblers aus Villingen verstand es mit ihren Auftritten im Verlaufe des Abends, die rundum herrschende Fröhlichkeit zu halten.